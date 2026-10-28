U17 Việt Nam thắng trận thứ hai trước World Cup 2026

Chiều 28/10, U17 Việt Nam có trận đấu với CLB Shinpyeong trong khuôn khổ chuyến tập huấn chuẩn bị cho World Cup 2026. Đây là trận đấu cuối cùng của thầy trò HLV Cristiano Roland trên đất Hàn Quốc trước khi trở về Việt Nam và tiếp tục chương trình chuẩn bị cho giải đấu thế giới.

U17 Việt Nam có chiến thắng thứ hai tại Hàn Quốc (Ảnh: VFF).

Đáng chú ý, Shinpyeong không phải đối thủ nằm trong kế hoạch ban đầu của U17 Việt Nam. Theo dự kiến, đoàn quân của HLV Cristiano Roland sẽ có trận giao hữu với U17 Hàn Quốc. Tuy nhiên, do U17 Hàn Quốc chưa tập hợp đầy đủ lực lượng nên trận đấu giữa hai đội không thể diễn ra.

Thay vào đó, U17 Việt Nam được bố trí thi đấu với CLB Shinpyeong. Đây là đội bóng thuộc hệ thống bóng đá trung học Hàn Quốc, từng giành chức vô địch Giải bóng đá Trung học toàn quốc mùa xuân năm 2026. Dù không phải đội tuyển quốc gia, Shinpyeong vẫn được đánh giá là đối thủ có chất lượng chuyên môn tốt, sở hữu nền tảng thể lực và khả năng tổ chức lối chơi tương đối ổn định.

Bước vào trận đấu, U17 Việt Nam gặp không ít khó khăn trước cách nhập cuộc chủ động của đối phương. Phút 10, đội bóng Hàn Quốc ghi bàn mở tỷ số, khiến đoàn quân áo đỏ bị đẩy vào thế bám đuổi.

Bàn thua sớm khiến các học trò của HLV Cristiano Roland phải điều chỉnh cách tiếp cận trận đấu. Thay vì để đối phương duy trì sức ép, U17 Việt Nam bắt đầu đẩy cao đội hình và chủ động triển khai những tình huống tấn công.

Không lâu sau bàn thua, U17 Việt Nam đã tìm được bàn gỡ hòa. Từ tình huống tổ chức tấn công bên cánh phải, Sỹ Bách thực hiện pha đi bóng vượt qua hậu vệ đối phương trước khi căng ngang vào khu vực vòng cấm để Đại Nhân dứt điểm cận thành, đánh bại thủ môn đối phương.

Bàn gỡ hòa giúp các cầu thủ áo đỏ giải tỏa áp lực và thi đấu tự tin hơn. U17 Việt Nam tiếp tục duy trì khả năng tổ chức tấn công, đồng thời tìm kiếm những khoảng trống trong hệ thống phòng ngự của đối thủ. Sau nhiều nỗ lực, đội bóng của HLV Cristiano Roland có được bàn thắng thứ hai nhờ pha lập công của Quý Vương.

Dù vậy, Shinpyeong cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị đánh bại khi liên tục tổ chức tấn công và tạo ra áp lực lớn trước khung thành U17 Việt Nam. Cuối hiệp một, đội bóng Hàn Quốc được hưởng quả phạt đền và tìm được bàn gỡ hòa 2-2.

U17 Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho chiến dịch U17 World Cup 2026 (Ảnh: VFF).

Bước sang hiệp hai, U17 Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận chủ động và có những tình huống tổ chức lên bóng bài bản. Các học trò của HLV Cristiano Roland chú trọng hơn vào việc phối hợp giữa các tuyến, đồng thời triển khai những tình huống tấn công nhằm gây sức ép lên hàng phòng ngự Shinpyeong.

Sau nhiều nỗ lực tấn công, U17 Việt Nam có được bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 nhờ công của Trí Dũng ở phút 68. Việc giành lại lợi thế giúp U17 Việt Nam có thêm sự tự tin, đồng thời buộc Shinpyeong phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ.

Dù vậy, các học trò của HLV Cristiano Roland không lựa chọn cách chơi phòng ngự hoàn toàn mà tiếp tục tổ chức những tình huống lên bóng nhằm gia tăng cách biệt. Phút 76, nhận đường chuyền thuận lợi của đồng đội, Mạnh Quân dứt điểm chuẩn xác, nới rộng cách biệt lên thành 4-2.

Trong thời gian còn lại, trận đấu vẫn diễn ra hấp dẫn với các tình huống ăn miếng trả miếng của hai đội. Tuy nhiên, các chân sút hai bên không ghi thêm được bàn thắng nào và trận đấu khép lại với chiến thắng 4-2 dành cho U17 Việt Nam.