U17 Việt Nam thắng trận thứ hai trong chuyến tập huấn Hàn Quốc

Shinpyeong là đội bóng học đường có thành tích nổi bật tại Hàn Quốc, từng vô địch Giải bóng đá Trung học toàn quốc mùa xuân năm 2026.

U17 Việt Nam (áo đỏ) thi đấu giao hữu với Shinpyeong vào chiều 28.10

Vì vậy, cuộc đối đầu này mang đến cơ hội để U17 Việt Nam kiểm nghiệm lực lượng và đánh giá khả năng vận hành chiến thuật trước một đối thủ có chất lượng chuyên môn đáng chú ý.

Đội bóng Hàn Quốc bất ngờ mở tỉ số ở phút thứ 10. Tuy nhiên, U17 Việt Nam nhanh chóng đáp trả bằng pha phối hợp hiệu quả bên cánh phải.

Sỹ Bách đi bóng vượt qua cầu thủ đối phương rồi căng ngang thuận lợi để Đại Nhân băng vào dứt điểm cận thành, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Sau bàn gỡ, các học trò của HLV Cristiano Roland tiếp tục tạo sức ép và được đền đáp bằng bàn thắng của Quý Vương, nâng tỉ số lên 2-1. Dẫu vậy, trước khi hiệp một khép lại, Shinpyeong được hưởng phạt đền và tận dụng thành công để san bằng cách biệt 2-2.

Thầy trò HLV Cristiano Roland đã có những trận đấu bổ ích trong chuyến tập huấn Hàn Quốc

Sang hiệp 2, U17 Việt Nam duy trì thế chủ động, cải thiện khả năng phối hợp và tiếp tục tìm được khoảng trống trước khung thành đối thủ. Phút 68, Trí Dũng ghi bàn giúp đội tuyển vượt lên dẫn 3-2. Tám phút sau, Mạnh Quân lập công, ấn định chiến thắng 4-2 cho đại diện Việt Nam.

Trong đợt tập huấn, Ban huấn luyện ưu tiên thử nghiệm nhân sự, đánh giá sự kết nối giữa các tuyến và hoàn thiện lối chơi, thay vì đặt nặng kết quả.

Theo kế hoạch, U17 Việt Nam trở về nước ngày 29.10, tiếp tục tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội).

Đến ngày 6.11, đội dự kiến sang UAE tập huấn và thi đấu giao hữu trước khi di chuyển đến Qatar tham dự FIFA U17 World Cup 2026.