U17 Việt Nam thắng Shinpyeong 4-2, khép lại đợt tập huấn tại Hàn Quốc

Đội hình xuất phát của U17 Việt Nam (phải) và đội hình xuất phát của câu lạc bộ Shinpyeong. (Ảnh: VFF)

Đối thủ của U17 Việt Nam trong trận đấu cuối cùng là Shinpyeong, đội bóng học đường có thành tích nổi bật tại Hàn Quốc, từng giành chức vô địch Giải bóng đá Trung học toàn quốc mùa xuân 2026.

Với chất lượng chuyên môn và lực lượng cầu thủ trẻ được đào tạo bài bản, Shinpyeong được đánh giá là đối thủ phù hợp để U17 Việt Nam kiểm tra khả năng vận hành chiến thuật trước thềm giải đấu thế giới.

Bước vào trận đấu, U17 Việt Nam sớm gặp bất lợi khi để đối phương ghi bàn mở tỷ số ở phút thứ 10. Tuy nhiên, các học trò của huấn luyện viên Cristiano Roland nhanh chóng tổ chức lại thế trận và tìm được bàn gỡ.

Từ tình huống tấn công bên cánh phải, Sỹ Bách đi bóng vượt qua cầu thủ đối phương trước khi thực hiện đường căng ngang thuận lợi để Đại Nhân băng vào đệm bóng cận thành, quân bình tỷ số 1-1.

Sau bàn gỡ, U17 Việt Nam tiếp tục đẩy cao đội hình và gia tăng sức ép. Những nỗ lực tấn công được cụ thể hóa bằng pha lập công của Quý Vương, giúp đội tuyển vượt lên dẫn trước 2-1.

Dù vậy, trước khi hiệp một khép lại, Shinpyeong được hưởng quả phạt đền và thực hiện thành công, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng với tỷ số 2-2.

Bước sang hiệp 2, U17 Việt Nam duy trì sự chủ động trong triển khai lối chơi, đồng thời tổ chức các đợt tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng.

Phút 68, Trí Dũng ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2, giúp đội tuyển Việt Nam lần thứ hai vượt lên dẫn trước.

Chỉ 8 phút sau, Mạnh Quân tiếp tục lập công, gia tăng cách biệt lên 4-2. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu, ấn định chiến thắng cho thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland.

Huấn luyện viên Cristiano Roland dặn dò các học trò. (Ảnh: VFF)

Bên cạnh kết quả tích cực, trận đấu với Shinpyeong tiếp tục mang lại những đánh giá quan trọng về chuyên môn. Ban huấn luyện U17 Việt Nam ưu tiên thử nghiệm nhân sự, kiểm tra khả năng phối hợp giữa các tuyến và điều chỉnh những phương án chiến thuật thay vì đặt nặng thành tích thắng thua.

Trước đó, ngày 26/10, U17 Việt Nam cũng giành chiến thắng 5-0 trước U17 Cheonan FC. Những trận đấu tập tại Hàn Quốc đã tạo điều kiện để các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, nâng cao khả năng thích ứng và cải thiện sự gắn kết trong lối chơi.

Theo kế hoạch, ngày 29/10, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ trở về nước, tiếp tục tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Dự kiến ngày 6/11, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland sẽ lên đường sang Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) để tập huấn và thi đấu giao hữu, trước khi di chuyển đến Qatar tham dự Vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026.

Đây là giai đoạn chuẩn bị cuối cùng nhằm giúp đội tuyển hoàn thiện đội hình, nâng cao thể lực và sẵn sàng cho những thử thách tại sân chơi bóng đá trẻ thế giới.