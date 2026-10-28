U17 Việt Nam thắng ngược đội bóng Hàn Quốc, khép lại chuyến tập huấn

Chiều 28/10, U17 Việt Nam đánh bại câu lạc bộ Shinpyeong với tỷ số 4-2 ở trận giao hữu cuối cùng tại Hàn Quốc. Thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland kết thúc chuyến tập huấn bằng chiến thắng trước khi bước vào giai đoạn chuẩn bị tiếp theo cho FIFA U17 World Cup 2026.

U17 Việt Nam gặp bất lợi ngay đầu trận khi để Shinpyeong ghi bàn mở tỷ số ở phút thứ 10. Dù vậy, các học trò của HLV Cristiano Roland không mất nhiều thời gian để tìm được bàn gỡ.

Từ pha đột phá bên hành lang phải, Sỹ Bách vượt qua hậu vệ đối phương trước khi chuyền bóng vào khu vực cấm địa. Đại Nhân có mặt đúng lúc, dứt điểm ở cự ly gần để đưa trận đấu về thế cân bằng 1-1.

U17 Việt Nam đánh bại CLB Shinpyeong với tỷ số 4-2. (Ảnh: VFF)

Sau bàn gỡ, U17 Việt Nam tiếp tục tổ chức tấn công và vượt lên nhờ pha lập công của Quý Vương. Tuy nhiên, lợi thế dẫn bàn không được duy trì đến hết hiệp một. Shinpyeong tận dụng thành công quả phạt đền để san bằng tỷ số 2-2 trước giờ nghỉ.

Bước sang hiệp hai, U17 Việt Nam thi đấu chủ động và tiếp tục tạo ra những cơ hội ghi bàn. Phút 68, Trí Dũng đưa đội bóng áo đỏ lần thứ hai vượt lên dẫn trước. Chỉ 8 phút sau, Mạnh Quân ghi thêm một bàn thắng, giúp U17 Việt Nam nới rộng cách biệt lên 4-2.

Shinpyeong là đội bóng thuộc một trường trung học tại Hàn Quốc, từng giành chức vô địch Giải bóng đá Trung học toàn quốc mùa xuân 2026. Cuộc đối đầu với đối thủ này mang đến cơ hội để ban huấn luyện U17 Việt Nam đánh giá năng lực cầu thủ cũng như hiệu quả của những phương án chiến thuật đã được triển khai trong thời gian tập huấn.

Trong suốt đợt tập huấn, ban huấn luyện U17 Việt Nam không chỉ hướng đến kết quả các trận giao hữu mà còn chú trọng việc kiểm tra lực lượng, thử nghiệm đội hình và hoàn thiện cách tổ chức lối chơi. Những cuộc đối đầu với các đội bóng địa phương là dịp để các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm thi đấu và cải thiện khả năng phối hợp.

Theo lịch trình, U17 Việt Nam sẽ về nước vào ngày 29/10 và tiếp tục rèn luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Đến ngày 6/11, toàn đội dự kiến lên đường sang UAE để bước vào đợt tập huấn tiếp theo, kết hợp thi đấu giao hữu nhằm hoàn thiện khâu chuẩn bị. Sau đó, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ di chuyển tới Qatar tham dự vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026.