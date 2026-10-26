U17 Việt Nam thắng đậm U17 Cheonan FC trong trận giao hữu tại Hàn Quốc

Ban huấn luyện cùng các tuyển thủ U17 Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Bước vào trận đấu, U17 Việt Nam chủ động triển khai lối chơi, tổ chức tấn công và duy trì sự tập trung trong phòng ngự. Tuy nhiên, phải đến phút 40, đội tuyển mới cụ thể hóa được ưu thế bằng bàn thắng mở tỷ số.

Từ đường chọc khe của Trương Nguyễn Duy Khang, Trần Mạnh Quân thoát xuống dứt điểm chính xác, đưa U17 Việt Nam vượt lên dẫn trước 1-0.

Sang hiệp hai, các học trò của huấn luyện viên Cristiano Roland tiếp tục duy trì thế chủ động và gia tăng sức ép về phía khung thành đối phương.

Phút 55, Tạ Đình Phong có pha đi bóng trong vòng cấm và bị hậu vệ đối phương phạm lỗi. Trên chấm phạt đền, Trần Mạnh Quân thực hiện thành công, hoàn tất cú đúp và nâng tỷ số lên 2-0.

Đến phút 75, Chu Ngọc Nguyễn Lực ghi bàn từ tình huống đá phạt, giúp U17 Việt Nam gia tăng cách biệt lên 3 bàn.

Chỉ bảy phút sau, Trần Ngọc Sơn thực hiện đường tạt bóng thuận lợi để Lê Trọng Đại Nhân bật cao đánh đầu, nâng tỷ số lên 4-0.

Phút 87, Chu Ngọc Nguyễn Lực tiếp tục để lại dấu ấn với đường chuyền giúp Lê Trọng Đại Nhân thoát xuống dứt điểm, ấn định chiến thắng 5-0 cho U17 Việt Nam.

Bên cạnh kết quả trên sân, trận đấu còn là cơ hội để Ban huấn luyện kiểm tra khả năng vận hành chiến thuật và đánh giá phong độ của từng cầu thủ.

Huấn luyện viên Cristiano Roland đã tạo điều kiện cho hầu hết các cầu thủ được ra sân. Đến khoảng phút 70, gần như toàn bộ đội hình đã có cơ hội thể hiện, qua đó giúp Ban huấn luyện có thêm cơ sở lựa chọn lực lượng cho giải đấu sắp tới.

Các trận đấu tập tại Hàn Quốc được xem là bước chuẩn bị quan trọng, giúp U17 Việt Nam nâng cao khả năng phối hợp, tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện những phương án chiến thuật trước khi bước vào sân chơi thế giới.

Theo kế hoạch, sau đợt tập huấn tại Hàn Quốc, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ tiếp tục chuẩn bị tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) từ ngày 6/11, trước khi di chuyển sang Qatar tham dự Vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026.

Lịch thi đấu của U17 Việt Nam tại FIFA U17 World Cup 2026. (Ảnh: VFF)