U17 Việt Nam thắng đậm đội Hàn Quốc trước World Cup

U17 Việt Nam nhập cuộc tự tin, chủ động triển khai lối chơi cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Nỗ lực của đội bóng trẻ Việt Nam được cụ thể hóa ở phút 40, khi Trương Nguyễn Duy Khang thực hiện đường chọc khe thuận lợi để Trần Mạnh Quân thoát xuống dứt điểm, mở tỷ số 1-0.

Sang hiệp hai, U17 Việt Nam tiếp tục duy trì thế chủ động và tạo ra nhiều tình huống đáng chú ý. Phút 55, Tạ Đình Phong đi bóng và bị phạm lỗi trong vòng cấm, mang về quả phạt đền cho U17 Việt Nam. Trên chấm 11m, Trần Mạnh Quân thực hiện thành công, nâng tỷ số lên 2-0.

U17 Việt Nam có trận thắng đầu tiên tại Hàn Quốc. Ảnh: VFF

Đến phút 75, Chu Ngọc Nguyễn Lực ghi bàn từ tình huống đá phạt, nâng tỷ số lên 3-0. Bảy phút sau, Trần Ngọc Sơn tạt bóng để Lê Trọng Đại Nhân đánh đầu chính xác, gia tăng cách biệt lên 4-0. Phút 87, Chu Ngọc Nguyễn Lực tiếp tục để lại dấu ấn với đường chuyền thuận lợi cho Lê Trọng Đại Nhân thoát xuống ghi bàn, ấn định chiến thắng 5-0 cho U17 Việt Nam.

Bên cạnh kết quả tích cực, trận đấu tiếp tục là dịp để HLV Cristiano Roland thử nghiệm các phương án nhân sự và kiểm tra khả năng vận hành lối chơi. Ban huấn luyện tạo điều kiện cho hầu hết các cầu thủ vào sân thi đấu, giúp toàn đội tích lũy kinh nghiệm, từng bước hoàn thiện bản thân trước khi bước vào sân chơi thế giới.

Sau đợt tập huấn tại Hàn Quốc, U17 Việt Nam tiếp tục chuẩn bị tại UAE từ ngày 6/11, trước khi di chuyển sang Qatar tham dự VCK FIFA U17 World Cup 2026. Ảnh: VFF

Tại U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng U17 Bỉ, U17 New Zealand và U17 Mali. Theo thể thức thi đấu, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng tám đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất trong tổng số 12 bảng giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp.