U17 Việt Nam thắng đậm đội bóng Hàn Quốc trước thềm World Cup

U17 Việt Nam ghi 5 bàn vào lưới U17 Cheonan FC. Ảnh: VFF

Đây là trận đấu tập thứ hai trong đợt tập huấn tại Hàn Quốc của U17 Việt Nam. Trong hiệp một, U17 Việt Nam nhập cuộc tự tin, chủ động triển khai lối chơi và kiểm soát thế trận. Những nỗ lực tấn công của đội tuyển được cụ thể hóa ở phút 40.

Trương Nguyễn Duy Khang thực hiện đường chọc khe thuận lợi, tạo điều kiện để Trần Mạnh Quân thoát xuống dứt điểm, đưa U17 Việt Nam vượt lên dẫn trước 1-0.

Sau giờ nghỉ, đội bóng áo đỏ tiếp tục duy trì sức ép và tạo ra nhiều tình huống đáng chú ý. Phút 55, Tạ Đình Phong đi bóng vào khu vực cấm địa trước khi bị phạm lỗi, giúp U17 Việt Nam được hưởng phạt đền. Trên chấm 11 m, Trần Mạnh Quân không bỏ lỡ cơ hội, hoàn tất cú đúp và nâng tỷ số lên 2-0.

Thế trận thuận lợi giúp U17 Việt Nam tiếp tục có thêm những bàn thắng trong khoảng thời gian cuối trận. Phút 75, Chu Ngọc Nguyễn Lực lập công từ tình huống đá phạt, gia tăng cách biệt lên 3-0.

7 phút sau, Trần Ngọc Sơn thực hiện đường tạt bóng chính xác để Lê Trọng Đại Nhân đánh đầu ghi bàn thứ 4.

Đến phút 87, Chu Ngọc Nguyễn Lực tiếp tục ghi dấu ấn với đường chuyền thuận lợi, giúp Lê Trọng Đại Nhân thoát xuống dứt điểm hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 5-0 cho U17 Việt Nam.

Thông qua các trận giao hữu, HLV Cristiano Roland sẽ tính toán chiến thuật cho U17 World Cup. Ảnh: VFF

Bên cạnh kết quả tích cực, màn so tài với U17 Cheonan FC còn là cơ hội để ban huấn luyện đánh giá năng lực các cầu thủ và thử nghiệm đội hình. HLV Cristiano Roland tạo điều kiện cho hầu hết thành viên được ra sân. Đến khoảng phút 70, gần như toàn bộ đội hình đã có cơ hội thể hiện. Trước đó, U17 Việt Nam đã để thua 1-4 trước U18 Seoul FC ở trận giao hữu đầu tiên hôm 21/10.

Những trận đấu tập tại Hàn Quốc đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho U17 World Cup 2026. Thông qua các màn thử sức, ban huấn luyện có thêm cơ sở đánh giá phong độ, điều chỉnh chiến thuật và tăng cường sự gắn kết giữa các tuyến. Đây cũng là dịp để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm trước khi đối đầu những đối thủ có chất lượng cao tại đấu trường quốc tế.

Sau khi kết thúc đợt tập huấn tại Hàn Quốc, U17 Việt Nam dự kiến tiếp tục chuẩn bị tập huấn tại UAE từ ngày 6/11, trước khi di chuyển sang Qatar tham dự VCK FIFA U17 World Cup 2026.

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