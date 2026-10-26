U17 Việt Nam thắng đậm đội bóng Hàn Quốc trước thềm World Cup 2026

Chiều 26/10, U17 Việt Nam có cuộc đọ sức với U17 Cheonan FC trong khuôn khổ chuyến tập huấn tại Hàn Quốc nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết (VCK) FIFA U17 World Cup 2026.

U17 Việt Nam thắng đậm U17 Cheonan FC trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. (Ảnh: VFF).

Trước trận đấu này, thầy trò HLV Cristiano Roland đã có màn thử sức với U18 Seoul FC. Do đó, cuộc chạm trán U17 Cheonan FC được xem là cơ hội để ban huấn luyện tiếp tục kiểm tra lực lượng, thử nghiệm các phương án chiến thuật và đánh giá khả năng phối hợp giữa các cầu thủ.

Với mục tiêu hoàn thiện lối chơi trước khi bước vào sân chơi thế giới, U17 Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin và nhanh chóng triển khai những tình huống tấn công về phía khung thành đối phương. Trong những phút đầu trận, các học trò của HLV Cristiano Roland chủ động kiểm soát thế trận và tổ chức những pha phối hợp nhằm tìm kiếm cơ hội ghi bàn.

Dù chiếm được thế chủ động, nhưng U17 Việt Nam vẫn gặp khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành U17 Cheonan FC. Những nỗ lực tấn công của đội bóng áo đỏ chưa thể mang lại bàn thắng trong phần lớn thời gian hiệp một.

Trước tình hình đó, U17 Việt Nam tiếp tục duy trì cách chơi chủ động, đồng thời tìm cách khai thác khoảng trống trong hệ thống phòng ngự của đối phương. Sau nhiều nỗ lực, thầy trò HLV Cristiano Roland cuối cùng cũng có được điều mình cần là bàn thắng mở tỷ số. Phút 40, Trương Nguyễn Duy Khang thực hiện đường chọc khe thuận lợi để Trần Mạnh Quân thoát xuống dứt điểm chính xác, đưa U17 Việt Nam vươn lên dẫn trước.

Bước sang hiệp hai, đoàn quân của HLV Cristiano Roland tiếp tục duy trì thế trận chủ động. Có được lợi thế dẫn bàn, các cầu thủ Việt Nam thi đấu tự tin hơn và liên tục tạo ra áp lực cho đội bóng Hàn Quốc. Phút 55, Tạ Đình Phong đi bóng vào vòng cấm và bị cầu thủ đối phương phạm lỗi, dẫn đến quả phạt đền. Trên chấm 11m, Trần Mạnh Quân thực hiện thành công cú sút, nâng tỷ số lên 2-0 cho U17 Việt Nam.

Việc dẫn trước hai bàn mang đến nhiều thuận lợi cho thầy trò HLV Cristiano Roland. Trong khi đó, U17 Cheonan FC lại gặp nhiều khó khăn trước các tình huống tổ chức tấn công đa dạng và chuẩn xác của đoàn quân áo đỏ.

U17 Việt Nam tích cực chuẩn bị cho VCK U17 World Cup 2026. (Ảnh: VFF).

Dù đã tạo được lợi thế đáng kể, U17 Việt Nam vẫn tiếp tục duy trì sức ép và không có dấu hiệu giảm nhịp độ tấn công. Đến phút 75, U17 Việt Nam được hưởng quả đá phạt bên ngoài vòng cấm, Chu Ngọc Nguyễn Lực thực hiện cú sút chính xác nâng tỷ số lên 3-0.

Sau khi có bàn thắng thứ ba, U17 Việt Nam tiếp tục tổ chức gây sức ép nhằm gia tăng cách biệt. Phút 82, Trần Ngọc Sơn thực hiện đường tạt bóng thuận lợi vào vòng cấm để Lê Trọng Đại Nhân bật cao đánh đầu chính xác, nâng tỷ số lên 4-0. 5 phút sau, Chu Ngọc Nguyễn Lực một lần nữa để lại dấu ấn với đường chuyền thuận lợi cho Lê Trọng Đại Nhân thoát xuống dứt điểm, ấn định chiến thắng 5-0 cho đoàn quân của HLV Roland.

Kết quả này cho thấy những tín hiệu tích cực trong khả năng tổ chức tấn công và tận dụng cơ hội của các cầu thủ Việt Nam. Việc có nhiều cầu thủ tham gia ghi bàn và kiến tạo cũng giúp ban huấn luyện có thêm cơ sở đánh giá các phương án nhân sự.

Theo kế hoạch, sau khi kết thúc đợt tập huấn tại Hàn Quốc, U17 Việt Nam sẽ tiếp tục chuẩn bị tại UAE từ ngày 6/11, trước khi di chuyển sang Qatar tham dự VCK FIFA U17 World Cup 2026.