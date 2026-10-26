U17 Việt Nam thắng 5-0 trước U17 Cheonan FC, tạo đà hướng tới World Cup

Ban huấn luyện và các cầu thủ U17 Việt Nam chụp ảnh lưu niệm sau chiến thắng 5-0 trước U17 Cheonan FC. Ảnh: VFF

Sau trận đấu tập đầu tiên gặp U18 FC Seoul, U17 Việt Nam tiếp tục bước vào màn thử sức thứ hai trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc với đối thủ U17 Cheonan FC.

Đây là cơ hội để ban huấn luyện kiểm tra sự tiến bộ của các cầu thủ, đánh giá hiệu quả những phương án chiến thuật đã được triển khai trong thời gian qua.

Ngay từ những phút đầu, U17 Việt Nam cho thấy sự chủ động trong cách tiếp cận trận đấu. Các cầu thủ phối hợp khá nhịp nhàng, tổ chức tấn công có ý đồ và duy trì sự tập trung trong phòng ngự.

Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm bàn thắng, đội tuyển khai thông thế bế tắc ở phút 40. Từ đường chọc khe chính xác của Trương Nguyễn Duy Khang, Trần Mạnh Quân thoát xuống dứt điểm, đưa U17 Việt Nam vượt lên dẫn trước 1-0 trước khi hiệp một khép lại.

Bước sang hiệp hai, các học trò của HLV Cristiano Roland tiếp tục duy trì sức ép và nhanh chóng gia tăng cách biệt. Phút 55, Tạ Đình Phong có tình huống đi bóng khiến hậu vệ đối phương phạm lỗi trong vòng cấm. Trần Mạnh Quân không bỏ lỡ cơ hội trên chấm phạt đền, hoàn tất cú đúp và nâng tỷ số lên 2-0.

Lợi thế hai bàn giúp U17 Việt Nam thi đấu tự tin hơn. Phút 75, Chu Ngọc Nguyễn Lực thực hiện thành công tình huống đá phạt, ghi bàn thắng thứ ba cho đội tuyển.

Chỉ bảy phút sau, Trần Ngọc Sơn thực hiện đường tạt bóng thuận lợi để Lê Trọng Đại Nhân bật cao đánh đầu, nâng tỷ số lên 4-0.

Đến phút 87, Chu Ngọc Nguyễn Lực tiếp tục ghi dấu ấn với đường chuyền tạo điều kiện cho Lê Trọng Đại Nhân thoát xuống dứt điểm chính xác. Bàn thắng này giúp Đại Nhân hoàn tất cú đúp, đồng thời ấn định chiến thắng 5-0 cho U17 Việt Nam.

Bên cạnh hiệu quả trong khâu ghi bàn, trận đấu còn mang lại những giá trị chuyên môn thiết thực. HLV Cristiano Roland tiếp tục xoay tua đội hình, thử nghiệm nhiều phương án nhân sự nhằm đánh giá khả năng thích ứng và sự phối hợp giữa các vị trí.

Đến khoảng phút 70, gần như toàn bộ cầu thủ đã được trao cơ hội ra sân. Việc phân bổ thời gian thi đấu giúp ban huấn luyện có thêm cơ sở lựa chọn lực lượng và hoàn thiện bộ khung chiến thuật cho những thử thách quan trọng phía trước.

HLV Cristiano Roland trao đổi, chỉ đạo các cầu thủ U17 Việt Nam trong quá trình tập huấn tại Hàn Quốc. Ảnh: VFF

Chiến thắng trước U17 Cheonan FC cũng cho thấy những chuyển biến tích cực về khả năng tận dụng cơ hội của U17 Việt Nam. Đáng chú ý, năm bàn thắng được ghi từ nhiều tình huống khác nhau, gồm phối hợp trung lộ, phạt đền, đá phạt trực tiếp, đánh đầu và pha thoát xuống dứt điểm.

Dù chỉ mang tính chất giao hữu, kết quả này vẫn là bước chuẩn bị cần thiết để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, cải thiện sự gắn kết và nâng cao khả năng vận hành lối chơi.

Theo kế hoạch, sau khi hoàn thành chương trình tập huấn tại Hàn Quốc, U17 Việt Nam sẽ tiếp tục chuẩn bị tại UAE từ ngày 6.11, trước khi di chuyển sang Qatar tham dự VCK FIFA U17 World Cup 2026.

Với những tín hiệu khả quan từ các trận đấu tập, thầy trò HLV Cristiano Roland đang từng bước hoàn thiện cả về lực lượng lẫn chuyên môn, hướng tới mục tiêu có sự chuẩn bị tốt nhất khi bước ra sân chơi bóng đá trẻ thế giới.