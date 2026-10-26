U17 Việt Nam thắng 5-0 ở Hàn Quốc

U17 Việt Nam hoàn thành trận đấu tập thứ 2/3 trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc trước U17 World Cup 2026. Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Đây là trận đấu thuộc quá trình chuẩn bị cho U17 World Cup 2026 của U17 Việt Nam. Hiệp một, U17 Việt Nam nhập cuộc tự tin, chủ động triển khai lối chơi cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Thầy trò HLV Cristiano Roland cụ thể hóa ưu thế về thế trận thành bàn thắng ở phút 40. Trương Nguyễn Duy Khang chọc khe thuận lợi để Trần Mạnh Quân thoát xuống dứt điểm, mở tỷ số. Đây là bàn thắng duy nhất của hiệp đầu tiên.

Sang hiệp hai, U17 Việt Nam tiếp tục duy trì thế chủ động và tạo nhiều tình huống đáng chú ý. Phút 55, trọng tài cho các "Chiến binh sao vàng" hưởng penalty khi Tạ Đình Phong bị phạm lỗi trong nỗ lực đi bóng. Trên chấm 11 m, Mạnh Quân thực hiện thành công để nhân đôi cách biệt.

Phút 75, Chu Ngọc Nguyễn Lực đá phạt thành bàn, nâng tỷ số lên 3-0. 7 phút sau, Trần Ngọc Sơn tạt bóng để Lê Trọng Đại Nhân đánh đầu chính xác, gia tăng cách biệt lên 4-0. Phút 87, Nguyễn Lực tiếp tục để lại dấu ấn với đường chuyền thuận lợi cho Đại Nhân thoát xuống ghi bàn, ấn định chiến thắng 5-0 cho U17 Việt Nam.

Ban huấn luyện U17 Việt Nam dặn dò và trao đổi với cầu thủ. Ảnh: VFF.

Bên cạnh kết quả tích cực, trận đấu tiếp tục là dịp để HLV Roland thử nghiệm các phương án nhân sự và kiểm tra khả năng vận hành lối chơi. Ban huấn luyện tạo điều kiện cho hầu hết cầu thủ vào sân thi đấu. Đến khoảng phút 70, gần như toàn bộ đội hình được trao cơ hội thể hiện.

Đây là trận giao hữu thứ hai của U17 Việt Nam trong chuyến tập huấn ở Hàn Quốc. Trước đó, sáng 21/10 theo giờ địa phương, đoàn quân của ông Roland thua U18 Seoul 1-4.

U17 có mặt ở xứ sở kim chi từ sáng 19/10 và có đợt tập huấn kéo dài 10 ngày. Theo kế hoạch, U17 Việt Nam có trận giao hữu cuối cùng ở nước bạn lúc 15h30 chiều 28/10, gặp U17 Hàn Quốc.

Sau khi kết thúc chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, U17 Việt Nam tiếp tục đi tập huấn ở UAE từ ngày 6/11, trước khi di chuyển sang Qatar dự U17 World Cup 2026.