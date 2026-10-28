U17 Việt Nam thắng 2 trận tại Hàn Quốc trước World Cup

Theo kế hoạch ban đầu, chiều 28/10, U17 Việt Nam có trận đấu tập với U17 Hàn Quốc, khép lại đợt tập huấn tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, do đội chủ nhà chưa quy tụ đủ lực lượng, đối thủ được bố trí thay thế là CLB Shinpyeong - đội bóng trường trung học giàu thành tích và sở hữu nhiều cầu thủ triển vọng.

Shinpyeong từng vô địch giải bóng đá Trung học toàn quốc mùa xuân năm 2026. Đây là đối thủ có chất lượng chuyên môn đáng chú ý, tạo điều kiện để U17 Việt Nam tiếp tục kiểm nghiệm lực lượng và các phương án chiến thuật.

Đội chủ nhà mở tỷ số ở phút thứ 10. Tuy nhiên, U17 Việt Nam nhanh chóng đưa trận đấu trở lại thế cân bằng khi Sỹ Bách đi bóng bên cánh phải, vượt qua cầu thủ đối phương rồi căng ngang để Đại Nhân băng vào đệm bóng cận thành, gỡ hòa 1-1. Sau đó, Quý Vương lập công giúp U17 Việt Nam vượt lên dẫn 2-1. Trước khi hiệp một khép lại, Shinpyeong được hưởng phạt đền và ghi bàn quân bình tỷ số 2-2.

Sang hiệp hai, các học trò của HLV Cristiano Roland tiếp tục duy trì thế chủ động và có thêm hai bàn thắng. Phút 68, Trí Dũng lập công nâng tỷ số lên 3-2, trước khi Mạnh Quân ghi bàn ở phút 76, ấn định chiến thắng 4-2 cho U17 Việt Nam. Như vậy, U17 Việt Nam kết thúc chuyến tập huấn tại Hàn Quốc với 2 trận thắng, 1 trận thua.

Theo kế hoạch, ngày 29/10, U17 Việt Nam trở về nước và tiếp tục tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Dự kiến, ngày 6/11, đoàn quân HLV Cristiano Roland di chuyển sang UAE tập huấn, thi đấu giao hữu trước khi sang Qatar tham dự VCK FIFA U17 World Cup 2026.

Tại U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng U17 Bỉ, U17 New Zealand và U17 Mali. Theo thể thức thi đấu, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng tám đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất trong tổng số 12 bảng giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp.