Sau buổi tập chiều 18/11 tại Qatar, Lý Xuân Hòa chia sẻ U17 Việt Nam đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng. Với cá nhân mình, thủ môn trẻ nỗ lực qua từng buổi tập để tìm kiếm cơ hội và nhận được sự tin tưởng của ban huấn luyện.

“Nếu được HLV tin tưởng và trao suất đá chính, em sẽ luôn cố gắng làm tốt nhất những gì mình có thể để mang lại kết quả tích cực cho đội tuyển. Mỗi khi bước ra sân tập, em đều nỗ lực hết mình để giành được sự tin tưởng của ban huấn luyện và khẳng định vị trí của mình”, Xuân Hòa nói.

Đánh giá về các trận đấu phía trước, thủ môn U17 Việt Nam thừa nhận có đôi chút áp lực khi phải đối đầu với những đội bóng mạnh. Dù vậy, anh xem đây là cơ hội quý để tích lũy kinh nghiệm và trưởng thành hơn.

“Những trận đấu sắp tới sẽ rất khó khăn bởi các đối thủ đều mạnh và không cho chúng em bất cứ phút giây lơ là nào. Vì vậy, em và toàn đội sẽ phải tập trung hết sức. Việc được thi đấu với những đội bóng như Bỉ, Mali hay New Zealand là trải nghiệm quý báu, giúp em tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế”, Xuân Hòa chia sẻ.

Ở trận ra quân gặp U17 Bỉ, ban huấn luyện đã nghiên cứu đối thủ qua băng hình. Với góc nhìn của một thủ môn, Xuân Hòa chú ý đến tốc độ triển khai bóng và khả năng áp sát liên tục của đội bóng châu Âu. “HLV thủ môn cũng đã cho em xem qua băng hình của đội Bỉ. Họ chơi rất nhanh, áp sát nhanh và liên tục”, anh cho biết.

Tấm vé dự FIFA U17 World Cup 2026 là dấu mốc đặc biệt với Xuân Hòa và các đồng đội, sau quá trình chuẩn bị, thi đấu ở các giải khu vực và châu lục. “Việc giành vé dự U17 World Cup lần này là một dấu mốc lịch sử đối với em ở lứa tuổi U17. Chúng em đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ giải Đông Nam Á đến giải châu Á để có được tấm vé tham dự vòng chung kết”, thủ môn trẻ nói.

Trước lần đầu góp mặt ở sân chơi thế giới, Xuân Hòa gửi lời nhắn tới người hâm mộ: “Em mong người hâm mộ Việt Nam luôn theo dõi và đồng hành cùng chúng em qua màn ảnh nhỏ. Toàn đội sẽ cố gắng hết sức, làm những gì tốt nhất có thể để đóng góp cho đội tuyển U17 Việt Nam”.

Trong buổi tập chiều 18/11 tại Doha, HLV Cristiano Roland tiếp tục cho các học trò ôn luyện chiến thuật, củng cố các phương án phối hợp tấn công và khả năng dứt điểm. Ban huấn luyện cũng duy trì không khí tập luyện thoải mái khi ngày khai màn đang đến gần.

U17 Việt Nam sẽ gặp U17 Bỉ ở trận mở màn bảng G ngày 20/11, khởi đầu hành trình tại FIFA U17 World Cup 2026.

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