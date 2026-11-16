U17 Việt Nam tập luyện tại sân chính thức của FIFA U17 World Cup 2026

U17 Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên trên cụm sân tập được FIFA sử dụng cho VCK U17 World Cup 2026. Ảnh: VFF

Sau thời gian tập huấn và thi đấu giao hữu tại Qatar, U17 Việt Nam chính thức chuyển sang tập luyện tại sân Al-Gharafa 5, thuộc khu liên hợp thể thao Al Gharafa Sports Club. Đây là một trong những địa điểm được FIFA bố trí cho các đội tuyển tham dự VCK FIFA U17 World Cup 2026.

Sân tập nằm cách khách sạn nơi U17 Việt Nam đóng quân hơn 20 phút di chuyển bằng xe buýt. Al Gharafa Sports Club cũng là địa điểm quen thuộc với bóng đá Việt Nam, từng được đội tuyển quốc gia và đội tuyển U23 lựa chọn trong các chuyến tập huấn, thi đấu tại Qatar.

Trong buổi tập đầu tiên tại địa điểm mới, các cầu thủ U17 Việt Nam thể hiện tinh thần tập trung và sự chủ động khi thực hiện những yêu cầu chuyên môn của ban huấn luyện.

HLV Cristiano Roland cùng các cộng sự tiếp tục triển khai những nội dung tập luyện nhằm duy trì thể trạng, củng cố khả năng phối hợp và hoàn thiện các phương án chiến thuật trước khi bước vào giải đấu.

Việc được tập luyện tại hệ thống sân chính thức của FIFA cũng giúp các cầu thủ trẻ làm quen với điều kiện cơ sở vật chất và nhịp sinh hoạt trong thời gian tham dự World Cup.

Xe buýt phục vụ U17 Việt Nam tại VCK U17 World Cup 2026. Ảnh: VFF

Đây là giai đoạn quan trọng đối với U17 Việt Nam khi thời điểm thi đấu trận đầu tiên đã đến gần. Ban huấn luyện đặc biệt chú trọng duy trì sự tập trung, giúp các cầu thủ có được trạng thái thể lực và tâm lý tốt nhất trước những đối thủ mạnh.

Sau trận đấu tập cuối cùng với U17 Panama ngày 14.11, Ban huấn luyện đã tiến hành chốt danh sách chính thức gồm 21 cầu thủ tham dự giải theo quy định.

Theo danh sách chính thức của FIFA, U17 Việt Nam sẽ tham dự giải với 21 cầu thủ. FIFA đã công bố danh sách đăng ký chính thức của 48 đội tuyển ngày 11.11.

Tại vòng bảng, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng U17 Bỉ, U17 New Zealand và U17 Mali. Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ lần lượt gặp U17 Bỉ ngày 20.11, U17 New Zealand ngày 23.11 và U17 Mali ngày 26.11.

Những buổi tập cuối cùng tại Qatar là cơ hội để U17 Việt Nam tiếp tục hoàn thiện lối chơi, tăng cường sự gắn kết giữa các vị trí và chuẩn bị cho thử thách tại đấu trường bóng đá trẻ thế giới.