U17 Việt Nam tập huấn tại Hàn Quốc và UAE, chuẩn bị cho VCK U17 World Cup 2026

Theo kế hoạch, ngày 19.10, thầy trò HLV Cristiano Roland lên đường sang Hàn Quốc, bắt đầu chuyến tập huấn kéo dài khoảng 10 ngày. Đây là giai đoạn quan trọng để đội tuyển tiếp tục hoàn thiện lực lượng, củng cố lối chơi và nâng cao khả năng phối hợp trước khi bước vào sân chơi thế giới.

Đợt tập huấn tại Hàn Quốc và UAE rất bổ ích trong hành trình chuẩn bị cho sân chơi thế giới của U17 Việt Nam

Sau khi kết thúc đợt tập huấn tại Hàn Quốc, U17 Việt Nam sẽ di chuyển sang UAE để tiếp tục rèn quân trong khoảng 10 ngày.

Việc có mặt tại Tây Á trước khi sang Qatar giúp các cầu thủ thích nghi dần với điều kiện khí hậu, ổn định tâm lý và hoàn thiện các phương án chuyên môn.

Trước chuyến xuất ngoại, U17 Việt Nam đang tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Dưới sự hướng dẫn của HLV Cristiano Roland cùng các cộng sự, đội tập trung xây dựng nền tảng thể lực, hoàn thiện kỹ thuật cá nhân và rèn giũa chiến thuật.

Bộ khung từng thi đấu tại VCK U17 châu Á 2026 tiếp tục được duy trì, bên cạnh những gương mặt mới đang nỗ lực hòa nhập. Ban huấn luyện cũng tổ chức các trận đấu tập nhằm đánh giá phong độ, kiểm tra khả năng vận hành lối chơi và tìm ra những phương án nhân sự phù hợp.

Với các cầu thủ trẻ, hành trình tại Hàn Quốc và UAE không chỉ có ý nghĩa về chuyên môn mà còn là cơ hội làm quen với môi trường sinh hoạt, tập luyện xa nhà.

Đây cũng là dịp để toàn đội tăng cường sự gắn kết, cải thiện khả năng thích nghi và chuẩn bị tâm lý cho những thử thách lớn.

FIFA U17 World Cup Qatar 2026 sẽ diễn ra từ ngày 19.11 đến 13.12.2026 với sự tham dự của 48 đội tuyển, được chia vào 12 bảng đấu.

Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. 24 đội đứng nhất, nhì các bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp.

Tại giải, U17 Việt Nam rơi vào bảng G cùng ba đối thủ gồm U17 Bỉ, U17 Mali và U17 New Zealand.

Lần đầu góp mặt tại FIFA U17 World Cup, U17 Việt Nam đứng trước cơ hội tích lũy kinh nghiệm ở đấu trường đỉnh cao. Tận dụng hiệu quả từng buổi tập và trận đấu cọ xát sẽ là yếu tố quan trọng để thầy trò HLV Cristiano Roland hướng tới màn trình diễn tốt nhất tại Qatar.