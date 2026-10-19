U17 Việt Nam tập huấn tại Hàn Quốc chuẩn bị cho U17 World Cup

Ban huấn luyện cùng các tuyển thủ U17 Việt Nam trước giờ khởi hành chuyến bay. (Ảnh: VFF)

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, trong đợt tập huấn tại Hàn Quốc, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ có ba trận giao hữu vào các ngày 22, 26 và 28/10, với các đối thủ gồm một câu lạc bộ U18 của Hàn Quốc, đội tuyển U16 Hàn Quốc và đội tuyển U17 Hàn Quốc.

Đây là những trận đấu có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình chuẩn bị của đội tuyển, giúp Ban huấn luyện kiểm nghiệm khả năng vận hành chiến thuật, đánh giá phong độ và mức độ tiến bộ của từng cầu thủ, đồng thời tiếp tục hoàn thiện lối chơi trước giải đấu lớn.

Việc được thi đấu với các đối thủ đến từ nền bóng đá có hệ thống đào tạo trẻ phát triển như Hàn Quốc cũng tạo điều kiện để các cầu thủ Việt Nam làm quen với cường độ thi đấu cao, nâng cao khả năng tranh chấp, xử lý bóng và thích ứng với những phong cách chơi khác nhau.

Trước khi lên đường, đội tuyển U17 Việt Nam đã trải qua hơn một tháng tập luyện trong nước. Theo huấn luyện viên Cristiano Roland, giai đoạn đầu, Ban huấn luyện tập trung cải thiện nền tảng thể lực, đặc biệt là sức mạnh và sức bền, trước khi chuyển sang hoàn thiện các phương án chiến thuật thông qua những trận đấu tập.

Bên cạnh chuyên môn, đội tuyển cũng chú trọng chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi, phục hồi thể lực và chuẩn bị tâm lý cho các cầu thủ trẻ. Đây là những yếu tố cần thiết khi U17 Việt Nam lần đầu tham dự giải đấu cấp thế giới, nơi các đối thủ đều có chất lượng chuyên môn cao.

Sau khi kết thúc đợt tập huấn tại Hàn Quốc, U17 Việt Nam sẽ trở về nước, tiếp tục hoàn thiện công tác chuẩn bị trước khi lên đường sang Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) vào ngày 6/11 để bước vào đợt tập huấn tiếp theo.

Kết thúc giai đoạn này, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland sẽ di chuyển sang Qatar tham dự Vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026.

Theo kết quả bốc thăm, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng U17 Bỉ, U17 New Zealand và U17 Mali. Đây được đánh giá là bảng đấu nhiều thử thách đối với đại diện Đông Nam Á, khi cả ba đối thủ đều có những đặc điểm riêng về thể lực, kỹ thuật và lối chơi.

Lịch thi đấu của U17 Việt Nam tại bảng G - FIFA U17 World Cup 2026. (Ảnh: VFF)

Trước đó, huấn luyện viên Cristiano Roland khẳng định Ban huấn luyện đã nghiên cứu các đối thủ tại bảng G, đồng thời xác định mục tiêu tập trung cho từng trận đấu, trước mắt là cuộc đối đầu với U17 Bỉ.

Nhà cầm quân người Brazil nhấn mạnh tinh thần tập thể, kỷ luật chiến thuật và khả năng duy trì sự tập trung sẽ là những yếu tố quan trọng giúp U17 Việt Nam cạnh tranh tại sân chơi thế giới.

Với hai đợt tập huấn nước ngoài trước thềm giải đấu, U17 Việt Nam hướng tới mục tiêu hoàn thiện lực lượng, nâng cao bản lĩnh thi đấu và có sự chuẩn bị tốt nhất cho lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại Vòng chung kết FIFA U17 World Cup.