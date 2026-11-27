Thất bại 0-2 trước U17 Mali tối 26/11 khiến thầy trò HLV Cristiano Roland khép lại hành trình với 1 điểm sau 1 trận hòa và 2 trận thua tại U17 World Cup 2026.

Dù không thể góp mặt trong nhóm 8 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất giành vé vào vòng 1/16, U17 Việt Nam vẫn đạt thứ hạng ở vòng bảng cao hơn 2 đội tuyển bóng đá 11 người của Việt Nam từng tham dự World Cup trước đó.

U17 Việt Nam khép lại hành trình nhưng vẫn nhận được nhiều lời khen với những gì đã thể hiện tại U17 World Cup 2026. Ảnh: VFF.

Tại U20 World Cup 2017, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn cũng giành được 1 điểm nhưng đứng cuối bảng. Trong khi đó, đội tuyển nữ Việt Nam trắng tay sau 3 trận tại World Cup nữ 2023.

Điều đáng tự hào hơn cả là thành tích ghi bàn của U17 Việt Nam. Trong khi các đàn anh, đàn chị đều 'tịt ngòi' ở sân chơi thế giới, thầy trò HLV Roland ghi tới 5 bàn sau 3 trận trên đất Qatar.

Không chỉ có ý nghĩa về mặt lịch sử, những bàn thắng của U17 Việt Nam còn nhận được sự tán thưởng từ FIFA và giới chuyên môn quốc tế.

Ngay trong trận ra quân gặp U17 Bỉ, Lê Sỹ Bách đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam với cú đánh gót đẹp mắt mở tỷ số ở phút 4. Trang FIFA Training Centre đặc biệt ấn tượng với pha lập công này khi nhận xét ‘bàn thắng của Sỹ Bách đáng xem lại 100 lần’.

Cũng ở trận đấu ấy, tiền vệ Chu Ngọc Nguyễn Lực khiến người hâm mộ trầm trồ với cú đá phạt góc đưa bóng đi thẳng vào lưới đội đương kim á quân châu Âu.

Nguyễn Lực tiếp tục để lại dấu ấn bằng pha sút phạt thành bàn trong trận hòa U17 New Zealand 3-3, qua đó trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên ghi 2 bàn tại một kỳ World Cup bóng đá 11 người.

Dù chưa thể giành chiến thắng trong lần đầu góp mặt tại sân chơi thế giới, thế hệ cầu thủ dưới sự dẫn dắt của HLV Roland đã làm được những điều mà bóng đá Việt Nam từng bỏ ngỏ ở 2 kỳ World Cup trước.