Trong trận mở màn bảng G diễn ra tối 20.11 (giờ Việt Nam) trên sân Aspire Zone (Doha, Qatar), U17 Việt Nam phải đối đầu đối thủ vượt trội về thể hình, kinh nghiệm và đẳng cấp. Tuy nhiên, các cầu thủ trẻ Việt Nam không chọn cách nhập cuộc thận trọng mà chủ động tạo bất ngờ ngay từ những phút đầu.

Đội hình xuất phát của U17 Việt Nam. Ảnh: VFF

Phút thứ 4, từ quả phạt góc của Minh Thủy, Sỹ Bách thực hiện cú đánh gót đầy ngẫu hứng, đưa bóng vào lưới U17 Bỉ.

Bàn thắng không chỉ giúp U17 Việt Nam vượt lên dẫn trước mà còn đánh dấu cột mốc lịch sử, khi bóng đá Việt Nam lần đầu ghi bàn tại sân chơi World Cup cấp độ U17.

Bị bất ngờ, U17 Bỉ nhanh chóng gia tăng sức ép, tận dụng ưu thế thể lực để tìm kiếm bàn gỡ.

Dù thủ môn Lý Xuân Hòa cùng hàng phòng ngự chơi tập trung, U17 Việt Nam vẫn không thể giữ lợi thế đến hết hiệp 1. Moorthamer gỡ hòa ở phút 38 trước khi Achahbar ghi bàn giúp Bỉ dẫn ngược 2-1 ở phút 42.

Sang hiệp 2, U17 Việt Nam tiếp tục nỗ lực duy trì thế trận nhưng sai lầm trong tình huống mất bóng ở tuyến giữa phút 60 khiến đội phải trả giá. Philips tận dụng cơ hội, nâng tỷ số lên 3-1 cho U17 Bỉ.

Dù thất bại nhưng U17 Việt Nam đã có một trận đấu rất hay. Ảnh: VFF

Dẫu vậy, tinh thần của các cầu thủ Việt Nam không bị đánh gục. Phút 84, Nguyễn Lực tạo nên khoảnh khắc bùng nổ với cú đá phạt góc đưa bóng thẳng vào lưới, rút ngắn tỷ số còn 2-3 và thắp lên hy vọng có điểm.

Những phút cuối, U17 Việt Nam tiếp tục chiến đấu nhưng không thể tìm được bàn gỡ. Thất bại sát nút trước đối thủ mạnh không làm lu mờ màn trình diễn đáng khích lệ của thầy trò HLV Cristiano Roland.

U17 Việt Nam sẽ gặp U17 New Zealand ở lượt trận thứ hai ngày 23.11. Đây là cơ hội để đội bóng trẻ Việt Nam tiếp tục phát huy sự tự tin và hướng tới kết quả tích cực tại giải đấu.