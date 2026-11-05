U17 Việt Nam sang UAE tập huấn, hoàn tất chuẩn bị cho U17 World Cup 2026

Ban huấn luyện cùng các thành viên đội tuyển U17 Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Chuyến bay của đội tuyển khởi hành lúc 0 giờ 35 phút ngày 6/11, dự kiến hạ cánh tại Dubai lúc 5 giờ cùng ngày (giờ địa phương). Sau khi ổn định nơi lưu trú, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland sẽ bước vào buổi tập đầu tiên lúc 16 giờ ngày 6/11.

Theo kế hoạch, U17 Việt Nam duy trì tập luyện trong ba ngày liên tiếp, từ ngày 6-8/11. Ngày 9/11, đội sẽ có trận đấu tập với U17 Fiji lúc 18 giờ. Đây là dịp để ban huấn luyện tiếp tục đánh giá lực lượng, đồng thời giúp các cầu thủ làm quen với những thử thách có cường độ và phong cách thi đấu khác nhau.

Huấn luyện viên Cristiano Roland cho biết, việc lựa chọn đối thủ giao hữu có tính toán nhằm giúp các cầu thủ cọ xát với những đội bóng có lối chơi tương đồng với các đối thủ tại vòng bảng. Nhà cầm quân người Brazil đánh giá sau 7 tuần chuẩn bị, các cầu thủ đã nắm bắt được cách chơi theo định hướng của ban huấn luyện, song toàn đội vẫn cần tiếp tục cải thiện trước khi bước vào giải đấu.

Ngày 10/11, U17 Việt Nam sẽ di chuyển từ Dubai tới Doha (Qatar), hoàn tất chặng chuẩn bị cuối cùng trước khi tham dự World Cup.

Hoàn thiện lối chơi, khắc phục bất lợi thể hình

Đánh giá về định hướng chiến thuật, huấn luyện viên Cristiano Roland thừa nhận thể hình và thể trạng là những hạn chế của cầu thủ Việt Nam khi đối đầu với các đội bóng có ưu thế về sức mạnh. Tuy nhiên, ông cho rằng tốc độ và kỹ thuật cá nhân là những điểm mạnh cần được phát huy.

“Để bù đắp hạn chế về thể hình, chúng tôi hướng tới lối chơi thông minh, xử lý bóng nhanh và đưa ra quyết định dứt khoát nhằm hạn chế tối đa những tình huống phải tranh chấp tay đôi về sức mạnh”, ông Cristiano Roland chia sẻ.

Theo nhà cầm quân này, các cầu thủ còn phải cải thiện khả năng di chuyển, kiểm soát không gian khi không có bóng và tận dụng tốc độ khi giành lại quyền kiểm soát bóng.

Về lực lượng, đội tuyển hiện có 28 cầu thủ trong danh sách tập trung, nhưng chỉ 25 người sang UAE tập huấn. Theo quy định của giải đấu, mỗi đội được đăng ký 21 cầu thủ chính thức. Vì vậy, ban huấn luyện sẽ tiếp tục đánh giá để lựa chọn những gương mặt phù hợp nhất.

Đội trưởng Đăng Khoa cho biết toàn đội đang duy trì nền tảng thể lực và cường độ tập luyện tốt. Trận đấu tập thắng Xuân Thiện Phú Thọ với tỷ số 2-1 ngày 4/11 là cơ hội để các cầu thủ làm quen với nhịp độ thi đấu cao hơn.

Theo Đăng Khoa, việc đối đầu với những cầu thủ lớn tuổi, giàu kinh nghiệm hơn giúp toàn đội tích lũy thêm kinh nghiệm và chuẩn bị cho sự khác biệt về tốc độ, cường độ tại World Cup.

Danh sách 25 cầu thủ tập huấn tại UAE. (Ảnh: VFF)

Quyết tâm vượt qua vòng bảng

Tại Vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng các đội tuyển U17 Bỉ, U17 New Zealand và U17 Mali. Đây là lần đầu tiên các cầu thủ trẻ Việt Nam góp mặt tại sân chơi này.

Đánh giá về các đối thủ, Đăng Khoa cho biết, ban huấn luyện và các cầu thủ đang chủ động tìm hiểu thông tin. Qua những hình ảnh đã tiếp cận, đội trưởng U17 Việt Nam nhận định, U17 Bỉ có nền tảng kỹ thuật tốt, đồng thời sở hữu ưu thế rõ rệt về thể hình và thể lực.

Về mục tiêu tại giải, Đăng Khoa khẳng định toàn đội quyết tâm vượt qua vòng bảng và tiến sâu nhất có thể. Cá nhân đội trưởng cũng đặt mục tiêu cạnh tranh một vị trí trong đội hình xuất phát.

Huấn luyện viên Cristiano Roland bày tỏ vui mừng khi các học trò thể hiện tham vọng và khát khao lớn. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh toàn đội sẽ không đặt mục tiêu quá xa mà tập trung giải quyết từng trận đấu, coi mỗi trận đều có ý nghĩa như một trận chung kết.

Theo ông Cristiano Roland, việc giành quyền tham dự World Cup là minh chứng cho năng lực của các cầu thủ trẻ Việt Nam. Điều quan trọng hơn là tiếp tục đầu tư, phát triển bóng đá trẻ để đào tạo thêm những cầu thủ chất lượng, tạo nguồn lực cho đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Nhà cầm quân người Brazil cũng mong muốn người hâm mộ tiếp tục đồng hành, cổ vũ đội tuyển trong hành trình thi đấu xa nhà. Toàn đội sẽ nỗ lực với tinh thần và quyết tâm cao nhất để mang lại niềm tự hào cho bóng đá Việt Nam.

Lịch thi đấu của U17 Việt Nam tại FIFA U17 World Cup 2026. (Ảnh: VFF)