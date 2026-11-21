U17 Việt Nam vẫn còn cơ hội vào vòng 32 đội World Cup 2026 sau thất bại 2-3 trước Bỉ ở trận ra quân. Thể thức chọn 8 đội hạng ba có thành tích tốt nhất giúp thầy trò HLV Cristiano Roland tiếp tục nuôi hy vọng. Trước mắt, Việt Nam cần tận dụng trận gặp New Zealand ngày 23/11 để giành chiến thắng đầu tiên.

Hai bàn thắng trước Bỉ mang lại lợi thế

Sau lượt trận đầu tiên, Mali dẫn đầu bảng G với 3 điểm và hiệu số 3. Bỉ xếp thứ 2 với cùng số điểm nhưng hiệu số 1. Việt Nam đứng thứ 3 với hiệu số -1, xếp trên New Zealand, đội chưa ghi được bàn nào và đang có hiệu số -3.

Hai bàn thắng vào lưới Bỉ giúp Việt Nam có lợi thế ban đầu khi so sánh thành tích với các đội hạng ba ở những bảng khác. Trong trường hợp bằng điểm, hiệu số bàn thắng bại và số bàn ghi được sẽ quyết định cơ hội đi tiếp.

World Cup U17 năm nay có 48 đội tham dự, chia thành 12 bảng. Ngoài 24 đội nhất và nhì bảng, 8 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất cũng giành vé vào vòng loại trực tiếp. Với thể thức này, Việt Nam vẫn có thể vượt qua vòng bảng dù không kết thúc ở 2 vị trí dẫn đầu.

New Zealand là đối thủ Việt Nam cần đánh bại

New Zealand vừa thua Mali 0-3 trong trận đấu mà họ chỉ kiểm soát 30% bóng, tung ra 4 cú sút và có đúng 1 lần dứt điểm trúng đích. Ở chiều ngược lại, Mali thực hiện tới 29 cú sút, trong đó 10 lần trúng đích.

Đại diện châu Đại Dương liên tục gặp khó khăn trước những pha tấn công tốc độ và khả năng áp sát của Mali. U17 Việt Nam có thể khai thác hạn chế này bằng cách tăng cường pressing, tranh chấp bóng hai và tổ chức những pha phối hợp nhanh ở 2 cánh.

Một chiến thắng cách biệt 2 bàn sẽ giúp Việt Nam nâng hiệu số lên 1. Khi đó, kể cả thua Mali với cách biệt tối thiểu ở lượt cuối, thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn kết thúc vòng bảng với 3 điểm và hiệu số 0, qua đó có thêm lợi thế khi cạnh tranh suất dành cho các đội hạng ba.

U17 Việt Nam cần ít nhất 4 điểm để nuôi hy vọng đi tiếp

Đánh bại New Zealand và cầm hòa Mali sẽ giúp U17 Việt Nam kết thúc vòng bảng với 4 điểm. Khi đó, thầy trò HLV Cristiano Roland có cơ hội cạnh tranh vị trí nhì bảng hoặc giành vé vào vòng 32 đội nhờ thành tích trong nhóm 8 đội xếp thứ 3 tốt nhất.

Mali từng giành ngôi á quân U17 World Cup 2015 và vừa thắng New Zealand 3-0 ở trận ra quân. Đại diện châu Phi sở hữu lối chơi giàu thể lực, tốc độ và khả năng gây sức ép liên tục. Cuộc đối đầu giữa Mali và Bỉ ở lượt trận thứ 2 sẽ giúp ban huấn luyện Việt Nam nghiên cứu thêm những điểm yếu của đối thủ, đặc biệt là khả năng chống phản công và tổ chức phòng ngự khi bị pressing.

Nếu thắng cả New Zealand lẫn Mali, U17 Việt Nam sẽ có 6 điểm và nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Dù vậy, thứ hạng cuối cùng vẫn phụ thuộc vào kết quả những trận còn lại của bảng G.

Trước mắt, thầy trò Cristiano Roland phải hướng tới chiến thắng trước New Zealand ngày 23/11. Giành trọn 3 điểm sẽ giúp U17 Việt Nam có thêm nhiều phương án tính toán khi bước vào trận cuối gặp Mali.