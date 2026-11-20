U17 Việt Nam đã có buổi tập cuối cùng tại Qatar, qua đó khép lại quá trình chuẩn bị kéo dài gần hai tháng trước khi bước vào Vòng chung kết (VCK) U17 World Cup 2026. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử U17 Việt Nam giành quyền tham dự sân chơi thế giới. Thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ bắt đầu hành trình tại bảng G bằng màn so tài với Bỉ lúc 20h ngày 20/11.

U17 Việt Nam hoàn tất quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026 (Ảnh: VFF).

Khác với những buổi tập trước tập trung vào chuyên môn và chiến thuật, ban huấn luyện U17 Việt Nam chủ động giảm khối lượng vận động, tổ chức các hoạt động nhẹ nhàng nhằm giúp các cầu thủ giải tỏa áp lực trước trận đấu quan trọng.

Trong buổi tập này, HLV Cristiano Roland chủ yếu quan sát và giao nhiệm vụ điều hành cho các trợ lý. Trợ lý Brandi Regato Neto mở đầu bằng những trò chơi vận động, tạo không khí vui vẻ cho toàn đội.

Sau đó, các cầu thủ được chia thành những nhóm nhỏ để thi đấu đối kháng trên nửa sân. Hoạt động này giúp toàn đội duy trì cảm giác bóng, vận động và tăng cường tinh thần gắn kết thay vì đặt nặng yêu cầu chiến thuật.

Đáng chú ý, buổi tập còn có sự xuất hiện của cựu tiền đạo đội tuyển Bồ Đào Nha Nuno Gomes. Ông đến giao lưu, động viên và chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên U17 Việt Nam. Nuno Gomes từng là đồng đội của HLV Cristiano Roland tại Benfica trong giai đoạn 2002-2004. Tại U17 World Cup 2026, cựu danh thủ người Bồ Đào Nha tham gia các hoạt động của giải với tư cách Huyền thoại FIFA.

Trước khi kết thúc buổi tập, Trưởng đoàn U17 Việt Nam Đoàn Anh Tuấn đã có những chia sẻ nhằm động viên tinh thần các cầu thủ. Ông Đoàn Anh Tuấn ghi nhận nỗ lực của toàn đội trong quá trình chuẩn bị, bao gồm các đợt tập huấn và thi đấu để hướng đến giải đấu quan trọng nhất trong năm.

Theo Trưởng đoàn U17 Việt Nam, tinh thần đoàn kết đóng vai trò quan trọng trong hành trình phát triển của đội tuyển. Đây cũng là yếu tố được HLV Cristiano Roland chú trọng khi xây dựng tập thể, với yêu cầu mỗi cầu thủ phải có trách nhiệm và luôn đặt lợi ích chung lên hàng đầu.

Cùng với sự chuẩn bị về chuyên môn, HLV Cristiano Roland đặc biệt quan tâm đến yếu tố tâm lý của các học trò. Chia sẻ với truyền thông, chiến lược gia người Brazil cho biết quá trình chuẩn bị trong hai tháng qua có ý nghĩa quan trọng đối với U17 Việt Nam. Dù nhận thức rõ chất lượng của các đối thủ tại World Cup, ông muốn các cầu thủ bước vào giải đấu với sự tự tin và tinh thần thoải mái.

U17 Việt Nam tự tin hướng đến trận đấu với Bỉ (Ảnh: VFF).

HLV Cristiano Roland nhấn mạnh mục tiêu quan trọng nhất trong trận gặp U17 Bỉ là các học trò thi đấu hết khả năng, thực hiện tốt những nội dung đã chuẩn bị. Theo ông, bất kể kết quả ra sao, ban huấn luyện vẫn sẽ tự hào nếu toàn đội thể hiện được tinh thần và sự nỗ lực của mình.

Nhà cầm quân người Brazil cũng thường xuyên nhắc nhở các cầu thủ trân trọng cơ hội góp mặt tại World Cup. Ông cho rằng đây có thể là cơ hội duy nhất trong sự nghiệp của nhiều cầu thủ, vì vậy toàn đội cần tận hưởng niềm vui chơi bóng thay vì chịu áp lực quá lớn về thành tích.

Bên cạnh đó, HLV Cristiano Roland thừa nhận sự khác biệt về trình độ giữa bóng đá trẻ châu Á và sân chơi thế giới. U17 Việt Nam cần cải thiện tốc độ xử lý bóng, chất lượng phối hợp và cường độ thi đấu để thích nghi với những đối thủ có trình độ cao hơn.

Theo ông, các cầu thủ phải duy trì bản sắc trong lối chơi, tuân thủ đấu pháp và giữ tinh thần tích cực ngay cả khi mắc sai sót. Trước mắt, ban huấn luyện chỉ tập trung vào trận gặp U17 Bỉ, chưa tính đến các cuộc đối đầu tiếp theo.