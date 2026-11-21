Ngày 21/11, tiền đạo Lê Trọng Đại Nhân đã có những chia sẻ về trận thua 2-3 của U17 Việt Nam trước Bỉ tại lượt trận đầu tiên bảng G U17 World Cup 2026. Theo cầu thủ thuộc biên chế CLB Thể Công Viettel, dù không thể giành điểm trong ngày ra quân, toàn đội vẫn có màn trình diễn khá tốt.

U17 Việt Nam có trận đấu đầy ấn tượng trước Bỉ (Ảnh: VFF).

“Đây là lần đầu U17 Việt Nam tham dự giải đấu nên trận ra quân thực sự rất khó khăn. Toàn đội luôn tự tin, động viên nhau và hướng đến chiến thắng. U17 Bỉ là á quân châu Âu, vì vậy kết quả này cũng phản ánh phần nào chất lượng của đối thủ. Chúng tôi đã chơi tốt, nỗ lực hết mình. Nếu may mắn hơn một chút, U17 Việt Nam có thể đã gỡ hòa 3-3”, Đại Nhân chia sẻ.

Theo Đại Nhân, một trong những khó khăn lớn nhất của U17 Việt Nam là phải đối mặt với sức ép liên tục từ đối thủ có nền tảng thể lực và chất lượng chuyên môn vượt trội. Đặc biệt, sau khi “Những chiến binh sao vàng” có bàn mở tỷ số, U17 Bỉ đã chủ động đẩy cao đội hình, gia tăng tốc độ tấn công và gây ra nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự.

Bên cạnh đó, tiền đạo Lê Trọng Đại Nhân cũng tiết lộ mục tiêu mà ban huấn luyện đặt ra cho toàn đội tại giải đấu năm nay. “Ban huấn luyện đã đặt mục tiêu có một chiến thắng ở vòng bảng. Chúng em sẽ cố gắng hết sức để làm nên lịch sử ở trận đấu tới với New Zealand”, cầu thủ này khẳng định.

Phát biểu của Đại Nhân cho thấy quyết tâm của U17 Việt Nam trước cuộc đối đầu với New Zealand vào ngày 23/11. Đây được xem là trận đấu quan trọng đối với đoàn quân của HLV Cristiano Roland trong cuộc đua giành quyền đi tiếp tại giải đấu lần này.

Trước đó, U17 Việt Nam đã có màn ra quân ấn tượng khi chỉ chịu thất bại 2-3 trước U17 Bỉ, đội bóng được đánh giá cao hơn về nhiều mặt. Hai pha lập công trước đương kim á quân châu Âu là tín hiệu tích cực đối với đoàn quân áo đỏ trong lần đầu tiên tham dự sân chơi thế giới. Tuy nhiên, kết quả này cũng cho thấy những hạn chế mà thầy trò HLV Cristiano Roland cần khắc phục, đặc biệt ở khâu tổ chức phòng ngự.

Sau lượt trận đầu tiên, U17 Việt Nam đang đứng thứ ba bảng G với 0 điểm và hiệu số bàn thắng bại -1. Trong khi đó, Mali dẫn đầu với 3 điểm cùng hiệu số +3 sau chiến thắng 3-0 trước New Zealand. Bỉ đứng thứ hai với 3 điểm và hiệu số +1, còn New Zealand xếp cuối bảng với hiệu số -3.

Với cục diện hiện tại, U17 Việt Nam vẫn còn cơ hội cạnh tranh suất đi tiếp nếu giành kết quả tốt ở hai lượt trận còn lại. Theo thể thức của U17 World Cup 2026, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 32 đội.

Điều này đồng nghĩa với việc U17 Việt Nam vẫn có thể giành vé vượt qua vòng bảng mà không nhất thiết phải kết thúc ở một trong hai vị trí dẫn đầu. Tuy nhiên, để duy trì cơ hội, nhiệm vụ quan trọng trước mắt của thầy trò HLV Cristiano Roland là giành kết quả tích cực trước New Zealand.

Đại diện châu Đại Dương vừa nhận thất bại 0-3 trước Mali trong trận ra quân và cũng đang chịu sức ép phải giành điểm để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Vì vậy, cuộc đối đầu giữa U17 Việt Nam và New Zealand được dự báo sẽ có ý nghĩa quan trọng với cả hai đội.

Nếu giành chiến thắng, U17 Việt Nam sẽ có 3 điểm đầu tiên tại World Cup, đồng thời tạo lợi thế trong cuộc cạnh tranh một suất vào vòng đấu loại trực tiếp. Dù vậy, New Zealand vẫn là đối thủ không thể xem nhẹ khi sở hữu những cầu thủ có thể hình tốt và khả năng tranh chấp mạnh mẽ.