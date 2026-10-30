U17 Việt Nam sẵn sàng chạm trán các đối thủ mạnh tại World Cup

Chiều 29/10, HLV Cristiano Roland trở về Việt Nam sau chuyến tập huấn cùng U17 Việt Nam. Ảnh: VFF.

Trong thời gian này, U17 Việt Nam giành chiến thắng 5-0 trước U17 Cheonan và 4-2 trước Shinpyeong, đồng thời thử nghiệm nhiều phương án chiến thuật cho World Cup 2026. Ảnh: VFF.

Theo HLV Roland, các trận giao hữu giúp cầu thủ làm quen với cường độ cao, cải thiện phản xạ và tích lũy kinh nghiệm. Tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn chỉ ra hạn chế về thể chất của lứa cầu thủ hiện tại.

“Họ có chiến thuật, tư duy tốt, nhưng để bước lên đẳng cấp cao hơn thì còn là câu chuyện thể chất nữa. Họ phải cố gắng để tiến lên đội tuyển Việt Nam”, nhà cầm quân người Brazil chia sẻ.

“Dù gặp đội châu lục nào đi nữa, từng khoảnh khắc cũng sẽ mang lại cho các em trải nghiệm quý để tiến bộ. Điều đó về lâu dài sẽ tốt cho cả đội tuyển quốc gia nữa”, ông Roland chia sẻ.

Dù phải đối đầu những đối thủ mạnh, HLV Roland vẫn tin tưởng vào tiềm năng của học trò.

“U17 Việt Nam hiểu rằng phải cố gắng để có bàn thắng và chiến thắng. Tôi và cầu thủ rèn luyện hàng ngày để có tinh thần, quyết tâm tạo được dấu ấn riêng tại World Cup”, ông Roland khẳng định.

Với sự chuẩn bị tại Hàn Quốc, U17 Việt Nam hướng đến mục tiêu thi đấu tốt, cạnh tranh cơ hội vượt qua vòng bảng và tạo dấu ấn tại sân chơi thế giới. Ảnh: VFF.