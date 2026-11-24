U17 Việt Nam ăn mừng ở trận hòa U17 New Zealand. (Nguồn: VFF)

Đội tuyển U17 Việt Nam tiếp tục gây ấn tượng khi có trận hòa 3-3 sau màn rượt đuổi tỷ số siêu kịch tính trước U17 New Zealand ở lượt trận thứ 2 bảng G U17 World Cup 026.

Nguyễn Lực, Đại Nhân và Duy Khang đã thay nhau lập công cho U17 Việt Nam sau khi để cho U17 New Zealand ba lần lượt lên dẫn trước nhờ các bàn thắng của Clegg Jack, Woldegiorgis và Dyer Ethan.

Kết quả này giúp U17 Việt Nam giành điểm số đầu tiên ở giải đấu, tạo nên cột mốc mới cho bóng đá nước nhà tại sân chơi World Cup 11 người.

Với điểm số này, "các chiến binh Sao vàng" tiếp tục đứng vị trí thứ ba bảng G và vẫn còn cơ hội để giành quyền đi tiếp.

Cụ thể, sau hai lượt trận, U17 Việt Nam có 1 điểm, xếp sau U17 Mali (6 điểm) và U17 Bỉ (3 điểm); trong khi U17 New Zealand đứng cuối bảng xếp hạng.

Đoàn quân của huấn luyện viên Cristiano Roland còn trận đấu cuối gặp Mali, đội bóng đang dẫn đầu bảng G và đã giành quyền đi tiếp.

Đây sẽ là thử thách rất lớn với U17 Việt Nam khi đối thủ được đánh giá cao, nhưng "các chiến binh Sao vàng" buộc phải chiến thắng mới có thể góp mặt ở vòng knock-out.

Ghi bàn ở World Cup mang lại cảm xúc rất lớn

Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Cristiano Roland cho biết mục tiêu ban đầu của U17 Việt Nam là giành chiến thắng, nhưng việc có được 1 điểm cũng là kết quả đáng ghi nhận.

“Chúng tôi biết đây sẽ là trận đấu rất khó khăn. Đáng tiếc là đội đã để thủng lưới ở những tình huống mà ban huấn luyện đã có sự chuẩn bị. Dù vậy, các cầu thủ đã chiến đấu đến cùng để tìm kiếm điểm số," ông Cristiano Roland chia sẻ. "Toàn đội cần sửa chữa những sai sót, rút kinh nghiệm từ trận đấu này và hướng đến cuộc đối đầu tiếp theo."

Niềm vui của U17 Việt Nam. (Nguồn: VFF)

Nhà cầm quân người Brazil cũng xem những trải nghiệm tại World Cup là bài học quan trọng đối với các học trò. Theo ông, ghi bàn ở sân chơi lớn như thế này mang lại cảm xúc đặc biệt, nhưng các cầu thủ trẻ cần biết cách nhanh chóng trở lại với trận đấu, duy trì sự tập trung và tiếp tục hoàn thiện bản thân.

“Ghi bàn ở World Cup mang lại cảm xúc rất lớn. Các cầu thủ có quyền ăn mừng, nhưng sau đó phải nhanh chóng trở lại thi đấu và làm tốt hơn. Đó cũng là một phần của quá trình học hỏi, trưởng thành,” huấn luyện viên Cristiano Roland nói.

Hướng tới trận đấu cuối cùng tại vòng bảng gặp U17 Mali, ông Cristiano Roland cho biết ban huấn luyện sẽ tiếp tục phân tích điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ để có sự chuẩn bị phù hợp. Ông mong muốn các học trò tiếp tục thể hiện tinh thần thi đấu tích cực và có thêm một màn trình diễn đáng nhớ.

Trong khi đó, tiền vệ Chu Ngọc Nguyễn Lực cùng các đồng đội tiếc nuối khi U17 Việt Nam chưa thể giành chiến thắng trước U17 New Zealand, nhưng khẳng định toàn đội sẽ tiếp tục chiến đấu vì màu cờ sắc áo ở lượt trận cuối gặp U17 Mali.

Tại giải đấu năm nay, Chu Ngọc Nguyễn Lực đang là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho U17 Việt Nam với hai pha lập công.

Theo Nguyễn Lực, U17 Việt Nam không quá lép vế về chuyên môn trước New Zealand, ngoại trừ sự khác biệt về thể hình. Các cầu thủ cần cải thiện sự tự tin, mạnh dạn cầm bóng và chủ động triển khai lối chơi.

Hướng đến trận cuối gặp Mali, Nguyễn Lực hy vọng toàn đội sẽ phân tích kỹ đối thủ để chuẩn bị phương án phòng ngự, phản công hiệu quả hơn.

Lê Trọng Đại Nhân, tác giả bàn gỡ hòa 2-2 thì đánh giá cao tinh thần chiến đấu của các đồng đội. Tiền đạo này cho biết đội gặp bất lợi ở một số tình huống cố định do sự chênh lệch thể hình nhưng tinh thần chiến đấu của toàn đội hôm nay rất mạnh mẽ để ba lần gỡ hòa.

Còn Trương Nguyễn Duy Khang, cầu thủ ghi bàn ấn định tỷ số 3-3, cũng có những chia sẻ đầy cảm xúc. Cầu thủ thuộc biên chế PVF cho biết việc ghi bàn cho đội tuyển là niềm hạnh phúc và tự hào, đặc biệt khi nhìn thấy lá cờ Việt Nam trên sân đấu./.