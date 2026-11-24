Video: Highlight U17 Việt Nam 3-3 U17 New Zealand.

Tối 23/11, U17 Việt Nam giành điểm lịch sử tại U17 World Cup khi hòa 3-3 với U17 New Zealand ở lượt trận thứ hai của bảng G. Thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland 3 lần bị đối thủ dẫn bàn nhưng vẫn kiên trì tấn công đến phút cuối để có những bàn gỡ hòa.

U17 Việt Nam thủng lưới từ phút 19 khi Cregg đệm bóng dễ dàng ở cự ly gần. Sang đến hiệp 2, màn rượt đuổi tỉ số hấp dẫn diễn ra giữa hai đội.

Nguyễn Lực gỡ hòa 1-1 từ pha đá phạt trực tiếp. U17 New Zealand lại vươn lên dẫn trước và Đại Nhân tỏa sáng giúp U17 Việt Nam níu giữ hy vọng. Đến phút 66, Dyer vượt trội trong pha không chiến để đánh đầu nâng tỷ số lên 3-2 cho đại diện của châu Đại dương.

Phút bù giờ thứ hai của trận đấu, Duy Khang bay người đánh đầu gỡ hòa 3-3 sau nỗ lực đi bóng và dứt điểm của Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam. U17 Việt Nam giành điểm số đầu tiên tại đấu trường World Cup.

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