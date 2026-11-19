“Trong trận đấu ngày mai, tôi chỉ muốn các cầu thủ thể hiện tốt nhất, chơi hết mình. Khi trận đấu kết thúc, dù kết quả như thế nào, chúng tôi cũng sẽ tự hào về những gì đã làm”, HLV Cristiano Roland trả lời trong buổi tập cuối cùng của U17 Việt Nam trước ngày ra quân FIFA U17 World Cup 2026.

Nhà cầm quân người Brazil cho rằng U17 Việt Nam đã chuẩn bị tốt nhất trong khả năng của mình. Tuy nhiên, các đối thủ tại World Cup đều rất mạnh. Ông Roland mong học trò hãy thể hiện hết khả năng với tinh thần tốt nhất. U17 Việt Nam cần tận hưởng cơ hội được thi đấu ở ngày hội bóng đá thế giới. Cầu thủ cần bước vào sân với tâm thế tự tin, thoải mái và không nên quá áp lực.

HLV trưởng Cristiano Roland.

Trong chiều 19/11, khác với những buổi tập chuyên môn trước đó, buổi tập cuối cùng được ban huấn luyện chủ động xây dựng theo hướng tạo tâm lý thoải mái, giúp các cầu thủ giải tỏa áp lực trước thời điểm bước vào giải đấu lớn. HLV Cristiano Roland chủ yếu quan sát, nhường phần điều hành cho các trợ lý.

Mở đầu buổi tập, trợ lý Brandi Regato Neto tổ chức một số trò chơi vận động, mang đến bầu không khí sôi nổi và nhiều tiếng cười. Sau đó, các trợ lý chia đội hình thi đấu đối kháng trên nửa sân. Hoạt động này chủ yếu giúp các cầu thủ duy trì vận động, tạo sự hứng khởi và gắn kết thay vì đặt nặng yêu cầu về chiến thuật hay các phương án phối hợp.

“Cơ hội đến với giải đấu lần này có thể là cơ hội duy nhất đối với các em. Vì vậy, tôi muốn các em luôn cảm thấy hân hoan và tự hào khi chơi bóng. Một trong những điều tôi dặn các cầu thủ mỗi ngày là phải cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ và thoải mái khi thi đấu. Trên hết, các em cần có sự tự tin để chơi hết mình.

Tôi muốn các em cảm thấy hạnh phúc khi thực hiện những chiến lược và chiến thuật mà ban huấn luyện chuẩn bị. Chúng tôi biết các đối thủ đều là những đội bóng hàng đầu ở châu lục của họ, nhưng toàn đội cần tự tin và tuân thủ lối chơi đã đề ra”, HLV Cristiano Roland cho biết.

Chiến lược gia này cho rằng U17 Việt Nam cần duy trì bản sắc trong lối chơi, đồng thời cải thiện tốc độ xử lý, chất lượng phối hợp và cường độ thi đấu để thích ứng với yêu cầu cao hơn. Ban huấn luyện cũng đặc biệt chú trọng khả năng giữ cân bằng tâm lý, giúp các cầu thủ không bị ảnh hưởng quá nhiều nếu mắc sai sót trong trận đấu.

U17 Việt Nam sẽ gặp U17 Bỉ lúc 20h00 ngày 20/11 (theo giờ Việt Nam).

VTC News tường thuật trực tiếp trận đấu này.