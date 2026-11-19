Chiều ngày 19/11, U17 Việt Nam đã hoàn tất buổi tập cuối cùng trước trận ra quân tại bảng G gặp U17 Bỉ. Đây là thời khắc lịch sử của bóng đá trẻ Việt Nam, bởi thầy trò HLV Cristiano Roland lần đầu góp mặt tại vòng chung kết FIFA U17 World Cup.

U17 Việt Nam hoàn tất công tác chuẩn bị cho trận ra quân trước U17 Bỉ.

Trước thử thách lớn, nhà cầm quân người Brazil nhấn mạnh điều quan trọng nhất là các cầu thủ thể hiện được năng lực, thi đấu hết mình và giữ tinh thần tích cực. Ông cho rằng hai tháng chuẩn bị vừa qua đều có ý nghĩa quan trọng, giúp đội hoàn thiện những bước cuối cùng trước khi bước vào giải đấu.

“Trong trận đấu ngày mai, tôi chỉ muốn các cầu thủ thể hiện tốt nhất, chơi hết mình. Khi trận đấu kết thúc, dù kết quả như thế nào, chúng tôi cũng sẽ tự hào về những gì đã làm”, HLV Cristiano Roland chia sẻ.

Tận hưởng cơ hội quý giá tại World Cup

HLV Cristiano Roland đặc biệt nhắc nhở các cầu thủ trân trọng cơ hội góp mặt tại World Cup. Theo ông, đây có thể là trải nghiệm hiếm có trong sự nghiệp của mỗi người, vì vậy toàn đội cần bước vào sân với tâm lý vui vẻ, thoải mái và tự tin. Thay vì để áp lực thành tích ảnh hưởng đến màn trình diễn, U17 Việt Nam cần tận hưởng từng phút thi đấu, phát huy khả năng và giữ niềm hứng khởi khi chơi bóng.

“Cơ hội đến với giải đấu lần này có thể là cơ hội duy nhất đối với các em. Vì vậy, tôi muốn các em luôn cảm thấy hân hoan và tự hào khi chơi bóng. Một trong những điều tôi dặn các cầu thủ mỗi ngày là phải cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ và thoải mái khi thi đấu. Trên hết, các em cần có sự tự tin để chơi hết mình”, HLV Cristiano Roland nhấn mạnh.

HLV Roland trả lời phỏng vấn chiều ngày 19/11.

U17 Việt Nam sẵn sàng cho thử thách lớn

Bên cạnh sự chuẩn bị về tâm lý, U17 Việt Nam cũng ý thức được những khác biệt về trình độ, tốc độ và cường độ thi đấu tại World Cup. Ban huấn luyện yêu cầu đội duy trì bản sắc lối chơi, đồng thời cải thiện khả năng xử lý bóng, phối hợp và thích ứng với yêu cầu chuyên môn cao hơn.

HLV Cristiano Roland còn chú trọng việc giữ cân bằng tâm lý cho các cầu thủ, đặc biệt trong trường hợp mắc sai sót trên sân. Toàn đội cần nhanh chóng lấy lại sự tập trung, không để những tình huống bất lợi ảnh hưởng đến tinh thần và cách vận hành lối chơi.

Theo chiến lược gia người Brazil, U17 Việt Nam phải nỗ lực thực hiện đúng đấu pháp, duy trì tinh thần tích cực và không bỏ cuộc. Trước mắt, toàn đội chỉ tập trung cho trận đấu với U17 Bỉ, chưa nghĩ đến những lượt trận tiếp theo.

“Tôi muốn các em cảm thấy hân hoan, hạnh phúc khi thực hiện những chiến lược và chiến thuật mà ban huấn luyện chuẩn bị. Chúng tôi biết các đối thủ đều là những đội bóng hàng đầu ở châu lục của họ, nhưng toàn đội cần tự tin và tuân thủ lối chơi đã đề ra”, HLV Cristiano Roland cho biết.

Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam sẽ gặp U17 Bỉ lúc 20h ngày 20/11 (giờ Việt Nam) tại bảng G U17 World Cup 2026. Trận đấu đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử U17 Việt Nam góp mặt tại vòng chung kết FIFA U17 World Cup, mở ra cơ hội để các cầu thủ trẻ khẳng định mình ở sân chơi bóng đá thế giới.