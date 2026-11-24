Sau trận hòa 3-3 đầy kịch tính trước U17 New Zealand tối 23/11, U17 Việt Nam đã trở lại tập luyện vào chiều 24/11, hướng đến cuộc đối đầu với U17 Mali lúc 20h ngày 26/11. Theo kế hoạch của ban huấn luyện, những cầu thủ đá chính ở trận gặp New Zealand chủ yếu thực hiện các bài tập hồi phục nhẹ.

U17 Việt Nam trở lại tập luyện chiều ngày 24/11.

Nhóm cầu thủ còn lại tập luyện với giáo án bình thường, tích cực chuẩn bị cho lượt trận cuối vòng bảng. Đáng chú ý, U17 Việt Nam hiện không ghi nhận trường hợp chấn thương nào, các cầu thủ đều có thể trạng ổn định và sẵn sàng hướng đến trận đấu với Mali.

Riêng Nguyễn Văn Dương cho biết chấn thương của bản thân đã hồi phục, dù nền tảng thể lực vẫn cần cải thiện thêm để đạt trạng thái tốt nhất. Chia sẻ trước buổi tập, Văn Dương tiết lộ HLV Cristiano Roland đã động viên toàn đội sau trận hòa New Zealand, ghi nhận nỗ lực của các học trò khi chiến đấu đến những phút cuối để giữ lại điểm số.

Theo tiền đạo xuất thân từ trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF, ban huấn luyện sẽ tổ chức cuộc họp chiến thuật vào ngày 25/11 để phổ biến mục tiêu cụ thể cho trận đấu quyết định với Mali.

Các cầu thủ U17 Việt Nam hướng đến kết quả tích cực trước U17 Mali.

Văn Dương tuyên bố U17 Việt Nam không ngại Mali

U17 Mali đã sớm giành vé vào vòng 32 đội sau hai chiến thắng liên tiếp trước New Zealand và Bỉ. Tuy nhiên, Văn Dương khẳng định U17 Việt Nam không quan tâm đến việc đối thủ có sử dụng đội hình mạnh nhất hay không.

Tiền đạo sinh năm 2009 của U17 Việt Nam nhấn mạnh: “Dù họ có đá với đội hình nào, chúng tôi vẫn chơi hết sức, giành chiến thắng để nuôi cơ hội đi tiếp”. Đánh giá về đối thủ sắp tới, Văn Dương cho rằng Mali là đội bóng sở hữu thể hình, nền tảng thể lực và kỹ thuật tốt. Vì vậy, U17 Việt Nam cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về thể chất lẫn tinh thần nếu muốn tạo ra bất ngờ.

Đây chắc chắn là thử thách lớn với thầy trò HLV Cristiano Roland. Sau hai lượt trận, U17 Việt Nam đã ghi được 5 bàn thắng nhưng cũng để thủng lưới 6 lần. Khả năng tổ chức phòng ngự và chống lại những pha tranh chấp giàu sức mạnh sẽ là bài toán quan trọng mà ban huấn luyện cần tìm lời giải.

Dù vậy, màn trình diễn trước New Zealand cho thấy các cầu thủ trẻ Việt Nam có tinh thần chiến đấu đáng ghi nhận. Việc Mali đã chắc suất đi tiếp cũng có thể mở ra cơ hội nếu đối thủ điều chỉnh nhân sự nhằm giữ sức cho vòng knock-out.

Văn Dương trả lời phỏng vấn trước buổi tập của U17 Việt Nam.

Văn Dương tiết lộ tình trạng chấn thương, nhắn gửi người hâm mộ

Bên cạnh sự chuẩn bị cho trận đấu với Mali, Văn Dương cũng cập nhật tình trạng thể lực của bản thân. Cầu thủ này cho biết chấn thương hiện đã ổn định, nhưng thể lực chưa đạt mức tốt nhất. Anh đang nỗ lực hồi phục để sẵn sàng cho trận đấu quan trọng sắp tới.

Nhắc đến những sai sót của các cầu thủ U17 Việt Nam, trong đó có Minh Thủy, Văn Dương cho rằng đây là điều khó tránh khỏi ở lứa tuổi 17. Điều quan trọng là các thành viên trong đội phải biết hỗ trợ, động viên nhau để cùng tiến bộ.

Văn Dương chia sẻ: “Tôi nghĩ cầu thủ trẻ không tránh được sai sót. Chúng tôi luôn nỗ lực, hỗ trợ nhau, để cùng nhau phát triển tốt hơn. Chúng tôi mới chỉ 17 tuổi, còn cơ hội học hỏi để phát triển tốt hơn”. Tiền đạo U17 Việt Nam cũng đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu, mong muốn cùng các đồng đội có màn trình diễn tốt nhất và giành kết quả thuận lợi để tiếp tục cuộc đua giành vé đi tiếp.

Đáng chú ý, U17 World Cup 2026 còn là cơ hội để các cầu thủ trẻ Việt Nam thể hiện năng lực trước sự quan sát của nhiều tuyển trạch viên. Văn Dương xem đây là động lực để bản thân và các đồng đội nỗ lực hơn, qua đó mở ra thêm cơ hội phát triển trong tương lai.

Cuối cùng, cầu thủ U17 Việt Nam gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ đã luôn đồng hành, cổ vũ đội tuyển trong suốt hành trình tại giải. Văn Dương hy vọng sự tiếp sức từ khán giả cả nước sẽ tiếp tục trở thành nguồn động lực để toàn đội thi đấu với quyết tâm cao nhất trước Mali.

U17 Việt Nam hiện có 1 điểm sau hai lượt trận. Để nuôi hy vọng góp mặt trong vòng 32 đội, thầy trò HLV Cristiano Roland cần hướng đến một kết quả tích cực trước Mali vào 20h ngày 26/11, đồng thời chờ đợi diễn biến thuận lợi ở trận đấu còn lại của bảng G.