Trong buổi tập mới nhất, ban huấn luyện chủ động điều chỉnh khối lượng vận động nhằm giúp các cầu thủ hồi phục sau trận đấu có cường độ cao. Nhóm đá chính trong cuộc đối đầu với U17 Bỉ chủ yếu tập nhẹ, chạy quanh sân và tham gia một số trò chơi với bóng. Thời lượng vận động của nhóm này khoảng 30 phút.

Trong khi đó, các cầu thủ dự bị tiếp tục tập luyện với cường độ cao hơn. Sau phần khởi động cùng chuyên gia thể lực, toàn đội chia thành hai nhóm thực hiện các bài phối hợp, trước khi chuyển sang rèn luyện khả năng dứt điểm cầu môn. Đây là buổi tập nhằm duy trì cảm giác bóng và cải thiện những phương án tấn công cho các cầu thủ ít thi đấu.

U17 Việt Nam đang chuẩn bị cho trận đấu với U17 New Zealand, sau màn trình diễn nhiều nỗ lực trước U17 Bỉ. Ảnh: VFF

Ban huấn luyện cũng động viên toàn đội sau trận đấu với U17 Bỉ, ghi nhận nỗ lực của các cầu thủ và yêu cầu nhanh chóng hướng sự tập trung đến thử thách tiếp theo. Tiền vệ Quý Vương cho biết HLV Cristiano Roland tự hào về tinh thần thi đấu của toàn đội, đồng thời nhắc các cầu thủ không nên lưu luyến kết quả trận đấu đã qua.

“Thầy Roland động viên mọi người rằng toàn đội đã thi đấu rất cố gắng và thầy cũng rất tự hào về chúng em. Thầy yêu cầu toàn đội tập trung, quên đi trận đấu vừa rồi để hướng tới trận đấu tiếp theo”, Quý Vương chia sẻ.

Đánh giá về U17 Bỉ, Quý Vương cho rằng trận đấu giúp các cầu thủ Việt Nam nhận ra những yêu cầu cao hơn về tốc độ xử lý bóng và khả năng phối hợp khi đối phương gây áp lực. “Thi đấu với đội Bỉ, chúng em nhận thấy mình cần chơi nhanh hơn vì đối thủ áp sát rất nhanh. Các cầu thủ cũng cần giữ cự ly gần nhau hơn để có thể phối hợp và thoát pressing”, tiền vệ U17 Việt Nam nói.

Thầy trò HLV Cristiano Roland hướng đến mục tiêu giành kết quả tích cực ở lượt trận tiếp theo, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng tạo kỳ tích tại U17 World Cup. Ảnh: VFF

U17 Việt Nam đã để thua U17 Bỉ với tỷ số 2-3, nhưng trận đấu cho thấy đội bóng của HLV Cristiano Roland có khả năng cạnh tranh và tạo ra những khó khăn trước đối thủ mạnh. Trận đấu với U17 New Zealand sẽ là cơ hội để U17 Việt Nam hướng đến điểm số, tiếp tục cuộc đua tại giải và nuôi hy vọng tiến xa, hướng đến giấc mơ World Cup.

Trận đấu với U17 New Zealand diễn ra lúc 22h30 ngày 23/11. U17 Việt Nam quyết tâm sẽ thắng trận đầu tiên ở U17 World Cup 2026.