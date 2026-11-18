U17 Việt Nam sẵn sàng cho U17 World Cup 2026.

Chia sẻ sau buổi tập chiều 17/11 tại Doha (Qatar), Lê Trọng Đại Nhân cho biết thể trạng và tinh thần của toàn đội đều ổn định. Quá trình tập luyện tại UAE và Qatar cũng giúp các cầu thủ thích nghi tốt với điều kiện thời tiết, múi giờ.

Đánh giá về hai trận đấu tập với U17 Fiji và U17 Panama, tiền đạo này cho rằng đây là những màn cọ xát bổ ích, giúp đội tuyển hoàn thiện thể lực, chiến thuật và làm quen với các đối thủ có ưu thế về thể hình.

“Chúng em biết U17 Việt Nam có hạn chế về thể hình, nhưng bù lại có tư duy chiến thuật và tốc độ. Hai trận đấu tập vừa qua giúp chúng em thích nghi tốt hơn khi đối đầu với những cầu thủ to cao”, Đại Nhân chia sẻ.

Nói về trận ra quân gặp U17 Bỉ ngày 20/11, Đại Nhân đánh giá đây là đối thủ rất mạnh, hiện là đương kim Á quân U17 châu Âu và ứng cử viên vô địch FIFA U17 World Cup 2026. Tuy nhiên, tiền đạo U17 Việt Nam khẳng định toàn đội đã được Ban huấn luyện chuẩn bị kỹ lưỡng.

“Chúng em quyết tâm thi đấu hết sức vì màu cờ sắc áo, hy vọng cống hiến cho người hâm mộ một trận đấu hay”, Đại Nhân nhấn mạnh.

Đây là lần đầu tiên U17 Việt Nam và cá nhân Đại Nhân góp mặt tại FIFA U17 World Cup. Tiền đạo trẻ cũng bày tỏ mong muốn nhận được sự cổ vũ của người hâm mộ Việt Nam tại Qatar và khán giả quê nhà.

Trước ngày ra quân, U17 Việt Nam tiếp tục duy trì tập luyện với sự tập trung cao độ, sẵn sàng cho thử thách lớn mang tên U17 Bỉ.