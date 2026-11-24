U17 Việt Nam có điểm số đầu tiên sau trận hòa với U17 New Zealand.

Đội tuyển U17 Việt Nam đã giành điểm số lịch sử tại U17 World Cup 2026, khi hòa 3-3 trước U17 New Zealand trong màn rượt đuổi tỷ số kịch tính đến giây cuối tại sân Aspire.

Ba lần bị đối thủ vươn lên, là ba đội bóng của HLV Cristiano Roland gỡ hòa nhờ các pha lập công của Nguyễn Lực, Đại Nhân và Duy Khang.

Với 1 điểm sau 2 trận, U17 Việt Nam vẫn đứng thứ ba, bằng điểm U17 New Zealand nhưng xếp trên đối thủ do hơn hiệu số bàn thắng bại. Ở trận đấu còn lại, U17 Mali xuất sắc đánh bại U17 Bỉ (2-1) để dẫn đầu bảng G với 6 điểm, trong khi U17 Bỉ xếp nhì với 3 điểm.

Ở lượt hạ màn diễn ra lúc 20 giờ ngày 26/11, U17 Việt Nam sẽ chạm trán U17 Mali, trong khi U17 New Zealand đối đầu U17 Bỉ. Lúc này, U17 Mali đã chắc chắn đi tiếp với ngôi đầu bảng, cả ba đội còn lại gồm Bỉ, Việt Nam và New Zealand đều đang phải đấu tranh để giành giật tấm vé đi tiếp.

Ngay sau trận đấu với U17 New Zealand, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã trực tiếp gọi điện sang Qatar để chúc mừng, động viên toàn đội. Người đứng đầu bóng đá Việt Nam bày tỏ niềm tự hào trước tinh thần thi đấu, ý chí chiến đấu và quyết tâm không bỏ cuộc của các cầu thủ trẻ.

Để ghi nhận thành tích đáng khích lệ này, Thường trực VFF quyết định thưởng nóng 400 triệu đồng cho đội tuyển U17 Việt Nam. Đây là phần thưởng kịp thời nhằm khích lệ tinh thần các cầu thủ, ban huấn luyện và những thành viên đang đồng hành cùng đội tuyển tại Qatar.