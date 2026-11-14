U17 Việt Nam nằm trong nhóm có mặt ở VCK World Cup 2026 sớm nhất

Tính đến thời điểm hiện tại, 9 đội tuyển U17 bao gồm Việt Nam, Saudi Arabia, Cameroon, Trung Quốc, New Caledonia, Honduras, New Zealand, Hàn Quốc và Costa Rica đã có mặt tại Qatar để sớm làm quen với điều kiện thời tiết cũng như sân bãi. U17 Việt Nam đến Tây Á từ khá lâu. Đội tập trung ở UAE để đá giao hữu với U17 Fiji, sau đó di chuyển sang Doha, Qatar để sớm ổn định nơi ăn chốn ở từ ngày 10/11.

Có nghĩa là lúc này, U17 Việt Nam đã “đóng quân” ở nước chủ nhà U17 World Cup 2026 được 4 ngày. Trong số 48 đội tuyển, thầy trò HLV Cristiano Roland trong nhóm 20% có mặt sớm nhất. Các đại diện còn lại dự kiến hội quân đầy đủ trong những ngày tới, ngay trước thời điểm giải đấu chính thức khởi tranh.

Động thái từ phía U17 Việt Nam cho thấy sự quan tâm chu đáo từ phía VFF, qua đó giúp đội nhà gặp thuận lợi nhất trên hành trình tại VCK ở Qatar.

Điểm nhấn đặc biệt của kỳ U17 World Cup năm nay nằm ở sự xuất hiện của những làn gió mới đầy thú vị. Lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu, người hâm mộ sẽ được chứng kiến màn chào sân của 7 tân binh gồm Việt Nam, Hy Lạp, Montenegro, Mozambique, Romania, Serbia và Tanzania. Bên cạnh đó, giải đấu cũng đánh dấu sự trở lại đáng chú ý của Trung Quốc sau 21 năm dài vắng bóng ở sân chơi thế giới cấp độ trẻ.

Khu Aspire Zone sẽ tổ chức 8 trận/ngày

Giải vô địch năm 2026 là VCK thứ hai trong chuỗi 5 kỳ U17 World Cup liên tiếp được tổ chức tại Qatar. Việc FIFA quyết định áp dụng hệ thống mở rộng lên 48 đội đã nâng tầm quy mô giải đấu, đồng thời mở rộng cánh cửa cơ hội, giúp nhiều nền bóng đá trẻ trên khắp các châu lục được cọ xát và tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Về công tác tổ chức, toàn bộ các trận đấu thuộc vòng bảng và vòng 32 đội sẽ diễn ra tập trung tại khu phức hợp thể thao hiện đại Aspire Zone, nơi có khả năng vận hành tối đa lên tới 8 trận đấu mỗi ngày. Mô hình tổ chức tập trung này từng chứng minh được hiệu quả vượt trội ở giải đấu năm 2025, khi VCK tạo điều kiện thuận lợi để các tuyển trạch viên từ khắp nơi trên thế giới dễ dàng theo dõi và phát hiện hàng loạt tài năng trẻ triển vọng chỉ tại một địa điểm duy nhất.

Theo lịch trình, chủ nhà U17 Qatar sẽ mở màn hành trình của mình bằng cuộc chạm trán với U17 Panama vào tối 19/11. Đúng 1 ngày sau, U17 Việt Nam ra quân bằng màn so tài với U17 Bỉ. Các trận vòng bảng sẽ diễn ra liên tiếp với tần suất 8 trận/ngày.