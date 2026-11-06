U17 Việt Nam 'luyện công' ở UAE làm nóng cho World Cup

Sau khi đặt chân tới Dubai sáng 6/11, U17 Việt Nam ổn định nơi lưu trú và nhanh chóng bắt nhịp với điều kiện sinh hoạt tại UAE. Chiều cùng ngày, thầy trò HLV Cristiano Roland bước vào buổi tập đầu tiên, tiếp tục hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi tham dự VCK FIFA U17 World Cup 2026.

Sân tập của đội có chất lượng đạt tiêu chuẩn, cách khách sạn khoảng 20 phút di chuyển bằng xe bus. Đây là điều kiện thuận lợi để ban huấn luyện triển khai kế hoạch tập luyện, giúp các cầu thủ duy trì nhịp độ vận động và tập trung vào những yêu cầu chuyên môn trong giai đoạn chuẩn bị tại UAE.

U17 Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại UAE. Ảnh: VFF

Thời tiết tại Dubai khá nắng nóng, nhiệt độ dao động trong khoảng 25-36 độ C. Đây cũng là yếu tố khá quan trọng để các cầu thủ từng bước thích nghi với môi trường thi đấu, trước khi bước vào VCK FIFA U17 World Cup 2026 ở Qatar, quốc gia có điều kiện thời tiết tương đồng.

Theo kế hoạch, U17 Việt Nam duy trì tập luyện vào lúc 16h00 trong ba ngày liên tiếp, từ 6/11 đến 8/11. Ngày 9/11, đội có trận đấu tập với U17 Fiji vào lúc 18h00 (giờ địa phương).

Sau trận đấu tập với U17 Fiji, thầy trò HLV Cristiano Roland di chuyển từ Dubai tới Doha (Qatar) vào ngày 10/11, tiếp tục hoàn tất công tác chuẩn bị trước khi bước vào VCK FIFA U17 World Cup 2026, gặp các đối thủ Bỉ, New Zealand và Mali tại vòng bảng (bảng G).

Lịch thi đấu của U17 Việt Nam tại World Cup U17 2026