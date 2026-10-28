U17 Việt Nam lỡ cơ hội so tài U17 Hàn Quốc

Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, trận đấu tập giữa U17 Việt Nam và U17 Hàn Quốc không thể được tổ chức vào chiều 28/10 như kế hoạch. Lý do là đội chủ nhà chưa tập hợp đầy đủ cầu thủ. U17 Việt Nam buộc phải tìm đối thủ khác thay thế.

Ban tổ chức bố trí cho thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland thi đấu với một câu lạc bộ địa phương là Shinpyeong. Dù không được đối đầu với U17 Hàn Quốc như dự kiến, U17 Việt Nam vẫn có cơ hội cọ xát với đội bóng được đánh giá cao trong hệ thống bóng đá học đường xứ kim chi.

Thành lập năm 1988, Shinpyeong là một trong những đội bóng trung học có bề dày thành tích tại Hàn Quốc. Đội bóng này vừa giành chức vô địch Giải bóng đá Trung học toàn quốc mùa xuân 2026, đồng thời duy trì sức cạnh tranh tại các sân chơi cấp quốc gia.

U17 Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng tại đợt tập huấn ở Hàn Quốc. (Ảnh: VFF)

Shinpyeong cũng được biết đến là môi trường đào tạo nhiều tài năng trẻ triển vọng. Một trong những gương mặt nổi bật là tiền vệ Yoon Hee-seo, sinh năm 2008. Cầu thủ này đã được câu lạc bộ Urawa Red Diamonds của Nhật Bản chiêu mộ từ mùa giải 2027.

Ở tuyến trên, Shinpyeong sở hữu tiền đạo Baek Geon, sinh năm 2009. Chân sút trẻ góp công vào chức vô địch quốc gia mùa xuân 2026 của đội bóng và được vinh danh ở hạng mục cầu thủ tấn công xuất sắc tại giải đấu.

Ngoài ra, Shinpyeong từng là nơi thi đấu của An Ju-wan, tài năng sinh năm 2009 hiện thuộc biên chế Seoul E-Land FC. Trong năm 2026, cầu thủ này ghi dấu ấn bằng những cột mốc về độ tuổi tại K League, đồng thời nhận giải thưởng Star Award ở môn bóng đá tại Future Star Awards 2026.

Với thành tích tập thể cùng chất lượng đào tạo cầu thủ trẻ, Shinpyeong được xem là đối thủ phù hợp để U17 Việt Nam kiểm tra năng lực trước khi bước vào sân chơi thế giới.

Đối với thầy trò HLV Cristiano Roland, cuộc đối đầu này mang ý nghĩa quan trọng trong quá trình hoàn thiện đội hình. Ban huấn luyện có thêm cơ hội đánh giá phong độ từng vị trí, kiểm nghiệm các phương án chiến thuật và khả năng phối hợp giữa các tuyến.

Đây cũng là trận đấu tập cuối cùng của U17 Việt Nam trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. Sau đợt chuẩn bị này, toàn đội tiếp tục hướng tới vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026, tổ chức tại Qatar. Trận đấu giữa U17 Việt Nam và CLB Shinpyeong diễn ra lúc 15h30 ngày 28/10 theo giờ Hàn Quốc, tương đương 13h30 giờ Việt Nam.