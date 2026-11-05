U17 Việt Nam lên đường sang UAE tập huấn, chuẩn bị cho FIFA U17 World Cup 2026

Theo VFF, chuyến bay khởi hành lúc 0h35 ngày 6.11, dự kiến hạ cánh tại Dubai lúc 5h00 cùng ngày (giờ địa phương).

U17 Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn bổ ích tại UAE. Ảnh: VFF

Sau khi ổn định nơi lưu trú, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ bước vào buổi tập đầu tiên lúc 16h00 ngày 6.11. Đội duy trì lịch tập luyện trong ba ngày liên tiếp, từ 6 đến 8.11, nhằm hoàn thiện các nội dung chuyên môn, đồng thời duy trì nền tảng thể lực và trạng thái thi đấu.

Điểm nhấn trong đợt tập huấn tại UAE là trận đấu tập với U17 Fiji, dự kiến diễn ra lúc 18h00 ngày 9.11 (giờ địa phương). Đây là cơ hội để ban huấn luyện kiểm nghiệm lực lượng, đánh giá khả năng vận hành chiến thuật và giúp các cầu thủ làm quen với những phong cách thi đấu khác nhau.

HLV Cristiano Roland cho biết việc cọ xát với đối thủ có lối chơi tương đồng với các đội cùng bảng là mục tiêu quan trọng của chuyến tập huấn.

Ngày 10.11, U17 Việt Nam sẽ di chuyển từ Dubai đến Doha (Qatar), hoàn tất hành trình chuẩn bị trước khi bước vào đấu trường thế giới.

Đánh giá về quá trình tập luyện, HLV Cristiano Roland cho biết sau 7 tuần chuẩn bị, các cầu thủ đã đáp ứng yêu cầu chuyên môn và từng bước nắm bắt lối chơi mà ban huấn luyện xây dựng.

Nhà cầm quân người Brazil kỳ vọng giai đoạn tập huấn tại UAE sẽ giúp toàn đội tiếp tục tiến bộ, đạt trạng thái thể lực và tâm lý tốt nhất trước trận ra quân.

Về chiến thuật, HLV Cristiano Roland xác định tốc độ và kỹ thuật là những lợi thế cần được U17 Việt Nam phát huy để bù đắp hạn chế về thể hình.

Đội hướng đến lối chơi thông minh, xử lý bóng nhanh, quyết đoán trong các tình huống, đồng thời chú trọng khả năng di chuyển, kiểm soát không gian khi không có bóng. Đây là những yếu tố quan trọng nhằm hạn chế bất lợi trong các pha tranh chấp trực tiếp với đối thủ có thể hình vượt trội.

Tại FIFA U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng Bỉ, New Zealand và Mali. Trước những thử thách lớn, HLV Cristiano Roland yêu cầu các học trò tập trung giải quyết từng trận đấu, xem mỗi cuộc đối đầu đều có ý nghĩa như một trận chung kết.