Tối 20/11, đội tuyển U17 Việt Nam (áo trắng) có trận ra quân ở vòng chung kết U17 World Cup 2026, gặp đối thủ là đội tuyển U17 Bỉ. (Ảnh: VFF)

Đối đầu với đương kim Á quân của giải U17 châu Âu, các cầu thủ trẻ của U17 Việt Nam vẫn nhập cuộc đầy tự tin. (Ảnh: VFF)

Ngay ở phút thứ 4, Lê Sỹ Bách đã mở tỷ số cho U17 Việt Nam với một pha đánh gót điệu nghệ. (Ảnh: VFF)

Niềm vui của các cầu thủ U17 Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Sau bàn thua, U17 Bỉ bắt đầu đẩy cao đội hình với liên tiếp những tình huống treo bóng vào vòng cấm nhằm tận dụng ưu thế về thể hình. (Ảnh: VFF)

Sức mạnh của đại diện châu Âu được thể hiện với liên tiếp 3 bàn thắng. (Ảnh: VFF)

Những phút cuối trận, U17 Việt Nam có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 khi Chu Ngọc Nguyễn Lực (số 10) 'vẽ đường cong' từ pha đá phạt góc, đưa bóng thẳng vào lưới U17 Bỉ. (Ảnh: VFF)

Nhận thất bại sát nút 2-3 trước đương kim Á quân châu Âu là U17 Bỉ, đội tuyển U17 Việt Nam có màn chào sân ấn tượng ở đấu trường thế giới. (Ảnh: VFF)