Trận đấu khởi đầu theo kịch bản không ai ngờ tới. Ngay phút thứ 4, từ quả đá phạt góc bên cánh trái của Nguyễn Minh Thủy, tiền đạo Lê Sỹ Bách ngẫu hứng tung cú đánh gót tinh tế trong tư thế quay lưng về phía khung thành, đưa bóng đập xà găm thẳng vào lưới U17 Bỉ.

Bàn thắng sớm không chỉ khiến các nhà đương kim Á quân U17 châu Âu ngỡ ngàng mà còn đưa Lê Sỹ Bách trở thành cầu thủ nam Việt Nam đầu tiên ghi bàn tại sân chơi World Cup 11 người.

Dù thua, nhưng U17 Việt Nam đã gây ấn tượng mạnh ở trận đấu đầu tiên trong lịch sử VCK U17 World Cup. Ảnh: VFF

Bị dội gáo nước lạnh, U17 Bỉ dâng cao đội hình và gia tăng sức ép khủng khiếp nhờ lợi thế thể hình và thể lực. Phút 39, Tinus Moorthamer gỡ hòa 1-1 cho Bỉ bằng cú sút chéo góc uy lực. Chỉ 3 phút sau, Kiyan Achahbar dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên 2-1 trước khi hiệp một khép lại.

Sang hiệp hai, U17 Bỉ tận dụng sai lầm mất bóng ở giữa sân của U17 Việt Nam để phản công, giúp Niels Philips nới rộng cách biệt lên 3-1 ở phút 60. Đứng trước nguy cơ vỡ trận, các chiến binh áo đỏ vẫn kiên cường đáp trả.

Phút 84, Chu Ngọc Nguyễn Lực tạo nên khoảnh khắc bùng nổ khi thực hiện cú đá phạt góc táo bạo, đưa bóng cuộn thẳng vào góc cao khung thành U17 Bỉ, rút ngắn tỷ số xuống 2-3 và khiến đối thủ phải trải qua những phút cuối thót tim.

Trận thua 2-3 trước đối thủ mạnh nhất bảng thực ra mang lại lợi thế không nhỏ cho U17 Việt Nam trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Với thể thức lấy 2 đội dẫn đầu cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất vào vòng 32 đội, cơ hội tiến vào vòng knock-out của U17 Việt Nam vẫn rất rộng mở.

Quan trọng hơn, với lối chơi kiên cường, tự tin cầm bóng ban bật trước gã khổng lồ châu Âu, thầy trò HLV Cristiano Roland hoàn toàn có thể tự tin hướng tới kết quả khả quan hơn ở hai lượt trận đấu tiếp theo gặp U17 New Zealand (23/11) và U17 Mali (26/11).

U17 Mali đè bẹp U17 New Zealand 3-0

Với việc U17 Mali đánh bại U17 New Zealand 3-0 ở trận đấu còn lại và vươn lên ngôi đầu bảng, U17 Việt Nam đang tạm đứng thứ ba tại bảng G sau lượt trận đầu tiên. Đây là kết quả khá có lợi cho đội bóng trẻ của chúng ta. Vị trí thứ ba bảng đấu với một thành tích tốt để giành vé đi tiếp chính là mục tiêu thực tế nhất mà U17 Việt Nam hướng tới trước thềm giải đấu.

BXH G - VCK U17 World Cup 2026

Đội hình thi đấu:

U17 Việt Nam: Lý Xuân Hòa; Nguyễn Mạnh Cường, Huỳnh Đăng Khoa, Nguyễn Ngọc Anh Hào, Trần Trí Dũng (Nguyễn Trọng Phong 46'), Đào Quý Vương (Trương Nguyễn Duy Khang 66'), Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Văn Dương, Chu Ngọc Nguyễn Lực, Lê Sỹ Bách (Ngọc Sơn 87'), Lê Trọng Đại Nhân (Trần Mạnh Quân 66').

U17 Bỉ: Mattis Seghers; Tinus Moorthamer, Elie Mbavu (L. Strouwen 46'), Preben Blondeel, Assil Saidi, Louie Van Gelder, Xander Dierckx, Rayan Garcia Belkacem, Jelle Driessen (A. Kamara 61'), Kiyan Achahbar (N. Philips 60'), Ilyas Benktib.