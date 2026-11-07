U17 Việt Nam làm quen thời tiết nắng nóng trước thềm World Cup

Sau khi đặt chân tới Dubai (UAE), đội tuyển U17 Việt Nam đã ổn định nơi lưu trú và nhanh chóng bắt nhịp với điều kiện sinh hoạt mới và ra sân tập ngay chiều cùng ngày (6-11).

Sân tập của đội tuyển có chất lượng đạt tiêu chuẩn, cách khách sạn khoảng 20 phút di chuyển bằng xe bus. Đây là điều kiện thuận lợi để ban huấn luyện triển khai kế hoạch tập luyện, giúp các cầu thủ duy trì nhịp độ vận động và tập trung vào những yêu cầu chuyên môn trong giai đoạn chuẩn bị tại UAE.

U17 Việt Nam làm quen thời tiết nắng nóng, sẵn sàng cho World Cup U17-2026

Thời tiết tại Dubai khá nắng nóng, nhiệt độ dao động trong khoảng 25–36 độ C. Đây cũng là yếu tố khá quan trọng để các cầu thủ từng bước thích nghi với môi trường thi đấu, trước khi bước vào vòng chung kết World Cup U17-2026 ở Qatar, quốc gia có điều kiện thời tiết tương đồng.

Theo kế hoạch, U17 Việt Nam sẽ duy trì tập luyện vào lúc 16h (giờ địa phương, tức 19h giờ Hà Nội) trong ba ngày liên tiếp từ 6 đến 8-11. Ngày 9-11, đội sẽ có trận đấu tập với U17 Fiji vào lúc 18h (giờ địa phương). Đây dự kiến là bài tổng duyệt cuối để ban huấn luyện rèn mảng miếng chiến thuật cũng như chốt danh sách từ 25 xuống còn 21 cầu thủ chính thức.

Ngày 10-11, đội di chuyển tới Doha (Qatar), chính thức bắt đầu hành trình World Cup với 3 trận vòng bảng lần lượt gặp U17 Bỉ (ngày 20-11), U17 New Zealand (23-11) và Mali (26-11).

Theo HLV Roland, đội đặt mục tiêu tập trung, nỗ lực tối đa trong từng trận, phấn đấu vượt qua vòng bảng.