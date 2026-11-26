Cục diện cuộc đua giành vé vào vòng knock-out tại U17 World Cup 2026 đang trở nên bất lợi hơn rất nhiều với U17 Việt Nam. Sau khi hai bảng đấu kết thúc, thầy trò HLV Cristiano Roland đã tụt xuống vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng các đội đứng thứ ba. Đây cũng là vị trí cuối cùng đủ điều kiện đi tiếp, đồng nghĩa Việt Nam không còn bất kỳ khoảng đệm an toàn nào.

Điều đáng lo ngại nhất nằm ở khoảng cách điểm số. Theo bảng xếp hạng hiện tại, Uruguay dẫn đầu với 6 điểm, Ecuador có 4 điểm, trong khi Uzbekistan, Mozambique, Qatar, Algeria và Tajikistan đều đã giành được 3 điểm. Như vậy, cả 7 đội xếp trên U17 Việt Nam đều có ít nhất 3 điểm. Đội bóng của HLV Cristiano Roland mới có 1 điểm sau hai trận, với thành tích hòa một, thua một.

Bảng xếp hạng các đội đứng thứ ba vừa xuất hiện biến động lớn. U17 Việt Nam tụt xuống vị trí thứ 8, đứng ở ranh giới cuối cùng giành vé đi tiếp và đối mặt sức ép phải thắng Mali.

Việt Nam hiện có cùng 1 điểm với Tanzania và Trung Quốc, nhưng đứng trên hai đội bóng này nhờ các chỉ số phụ. Đây là vị trí vô cùng mong manh, bởi chỉ cần một biến động bất lợi ở những lượt trận còn lại, đại diện Đông Nam Á có thể bị đẩy khỏi nhóm 8 đội dẫn đầu.

Trong bối cảnh đó, trận đấu với Mali mang ý nghĩa quyết định. Một chiến thắng sẽ giúp U17 Việt Nam nâng tổng điểm lên 4, qua đó có cơ hội cạnh tranh với nhóm đội đang sở hữu 3 điểm và cải thiện đáng kể vị trí trên bảng xếp hạng. Quan trọng hơn, thầy trò HLV Cristiano Roland có thể tự quyết số phận thay vì phải chờ đợi kết quả từ những bảng đấu khác.

Ngược lại, nếu không thắng Mali, Việt Nam sẽ tiếp tục phải trông chờ vào kết quả của các đối thủ cạnh tranh. Một trận hòa chỉ giúp đội bóng có 2 điểm, còn thất bại khiến Việt Nam dừng lại ở 1 điểm. Cả hai kịch bản đều đặt thầy trò HLV Cristiano Roland vào tình thế cực kỳ bất lợi, nhất là khi cuộc đua đang có tới 7 đội đã đạt ít nhất 3 điểm.

U17 Việt Nam bị loại nếu thua Mali. Ảnh: VFF

Đây là áp lực rất lớn với U17 Việt Nam, nhưng cũng là thời điểm các cầu thủ trẻ cần thể hiện bản lĩnh. Mali đã sớm giành quyền đi tiếp sau hai chiến thắng trước New Zealand và Bỉ, trong khi Việt Nam phải chiến đấu đến trận cuối cùng để níu giữ hy vọng. Sự khác biệt về vị thế khiến nhiệm vụ của thầy trò HLV Cristiano Roland càng thêm khó khăn.

Bây giờ, mọi sự chú ý đều hướng về cuộc đối đầu Mali. Một chiến thắng mở ra cánh cửa đi tiếp, còn bất kỳ kết quả nào khác đều khiến hy vọng của Việt Nam dễ tan vỡ.