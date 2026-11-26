Sau hai lượt trận vòng bảng World Cup U17 2026, U17 Việt Nam có một điểm và đứng thứ ba bảng G. Theo thể thức thi đấu, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng tám đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 32 đội.

Đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Cristiano Roland cần ít nhất một trận hòa trước U17 Mali lúc 20h ngày 26/11 để nuôi hy vọng đi tiếp.

Trong hiệp một, U17 Mali thi đấu chủ động hơn và kiểm soát bóng nhiều hơn đối thủ. Tuy nhiên, các cú dứt điểm của Sanaba Keita, Issiaka Kone và Lassana Diawara đều thiếu chính xác.

Về phía U17 Việt Nam, các học trò của ông Roland tập trung phòng ngự và kiên nhẫn chờ cơ hội phản công. Phút 44, Chu Ngọc Nguyễn Lực tung cú sút xa nhưng bóng đi quá cao.

Hiệp một khép lại với tỷ số 0-0. Ảnh: VFF

Sang hiệp hai, U17 Mali gia tăng sức ép lên hàng thủ U17 Việt Nam. Thủ thành Lý Xuân Hòa và các đồng đội đã thi đấu kiên cường, lăn xả để cản phá hàng loạt pha dứt điểm.

Đến phút 55, U17 Mali có bàn mở tỷ số nhờ cú dứt điểm cận thành của Sanaba Keita. Cầu thủ số 17 di chuyển thông minh để phá bẫy việt vị và ghi bàn trong tư thế không bị kèm.

Sau khi bị thủng lưới, U17 Việt Nam đẩy cao đội hình nhằm gây áp lực lên đối phương. Tuy nhiên, các cầu thủ U17 Mali đã thể hiện khả năng kiểm soát bóng ấn tượng, khiến đại diện Đông Nam Á gặp nhiều khó khăn trong việc giành lại bóng.

Thậm chí, ở phút 82, U17 Việt Nam còn phải nhận thêm bàn thua sau cú đệm bóng cận thành của Djigui Koita.

Trong phần còn lại của trận đấu, U17 Việt Nam nỗ lực tấn công nhưng không tạo ra tình huống nào đáng chú ý. Phút 89, Aboubacar Keita tung cú dứt điểm đưa bóng đập cột dọc khung thành U17 Việt Nam.

Chung cuộc, U17 Mali giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Thắng lợi này giúp đại diện châu Phi có 9 điểm, giành quyền vào vòng 32 đội World Cup U17 với ngôi nhất bảng G.

Về phía U17 Việt Nam, thầy trò HLV Cristiano Roland hiện đứng thứ ba bảng G với 1 điểm và phải chờ lượt trận cuối của các bảng đấu khác kết thúc vào tối mai 27/11 để biết mình có giành quyền đi tiếp hay không. Tuy nhiên, với chỉ 1 điểm, cơ hội giành quyền vào vòng tiếp theo của U17 Việt Nam với tư cách một trong tám đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất là không cao.

Tỷ số U17 Việt Nam vs U17 Mali: 0-2. Bàn thắng U17 Việt Nam vs U17 Mali: U17 Mali: Sanaba Keita (56’), Djigui Koita (82’). Đội hình ra sân U17 Việt Nam vs U17 Mali: U17 Việt Nam: Lý Xuân Hòa, Nguyễn Khắc Minh Đức, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa, Đào Quý Vương, Nguyễn Minh Thủy, Lê Trọng Đại Nhân, Chu Ngọc Nguyễn Lực, Nguyễn Ngọc Anh Hào, Trương Nguyễn Duy Khang, Lê Sỹ Bách. U17 Mali: Abdoul Coulibaly, Mamadou Bah, Makan Sacko, Salia Diarra, Moussa Dianessi, Lassana Diawara, Mamadou Camara, Ismail Kamissoko, Cheick Coulibaly, Issiaka Kone, Sanaba Keita.