U17 Việt Nam khép lại hành trình tại World Cup 2026 sau 2 trận thua, 1 hòa. Dù không thể đi tiếp nhưng màn thể hiện của đoàn quân HLV Cristiano Roland nhận được nhiều sự khen ngợi. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên một đội tuyển Việt Nam ghi được bàn thắng ở sân chơi World Cup (5 bàn thắng), cùng việc thi đấu tự tin trước các đối thủ mạnh.

Đánh giá về kết quả cũng như màn thể hiện của U17 Việt Nam, BLV Quang Huy cho biết: "Tôi luôn có tâm niệm ở lứa tuổi này các em đá hay khiến người xem thích thú. Tuy nhiên, chúng ta không nên vui quá. Ngược lại, khi mọi chuyện chưa được như kỳ vọng cũng không buồn.

Nói cho cùng đây là độ tuổi tích lũy, mỗi một lần va vấp, được cọ xát, giúp các em trưởng thành. Một điều rất vui là từ giờ năm nào cũng có giải U17 thế giới, nên đây là cơ hội để bóng đá Việt Nam liên tục tham dự sân chơi này".

U17 Việt Nam thi đấu rất tự tin trước các đối thủ mạnh. Ảnh: M.A

"Sẽ là quá sớm để khẳng định lứa cầu thủ U17 hiện tại đi tới đâu. Nhưng chúng ta có thể cảm nhận được bóng đá Việt Nam thời gian gần đây đang làm tốt công tác đào tạo trẻ, từ đó cho ra lò những lứa cầu thủ có đủ năng lực cạnh tranh ở sân chơi lớn.

Một thiệt thòi là lứa U19 vừa rồi không giành được vé dự VCK châu Á 2027, vì vậy U17 Việt Nam không được tham dự giải đấu châu lục trong năm tới. Vì vậy, VFF hay các CLB, trung tâm, nên có cách nào đó để giúp các cầu thủ trẻ có thêm cơ hội được thi đấu thường xuyên, có thể không phải là đội 1 tại V-League nhưng được chơi ở các giải thấp hơn như hạng Nhất.

Với những cầu thủ có may mắn được đội bóng nước ngoài để ý, tôi cũng mong các CLB chủ quản tạo điều kiện để các em có được môi trường tốt nhất để phát triển sự nghiệp", BLV Quang Huy chia sẻ.

HLV Cristiano Roland và các học trò có giải đấu đáng nhớ. Ảnh: M.A

Đây là đội tuyển trẻ thứ 2 của Việt Nam tham dự sân chơi World Cup, sau đội U20 Việt Nam dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn năm 2017. Theo BLV Quang Huy, vị thế của U17 Việt Nam khác so với các đàn anh cách đây 9 năm. Bóng đá Việt Nam thông qua đội U17 Việt Nam cho thấy những bước tiến, sự trưởng thành. Qua từng trận đấu, trước từng đối thủ khác nhau, các cầu thủ vẫn phát huy được năng lực của mình.

"Đến bây giờ, sau 9 năm nhìn lại, cả hai đội đều có được một điểm. Tuy nhiên, vị thế của U17 Việt Nam ở giải đấu lần này có những điểm khác biệt. Tất nhiên, việc so sánh các lứa tuổi là khó, lại còn phải xét đến bối cảnh theo thời gian. Hiện nay, giải đấu U17 mở rộng lên 48 đội, điều đó cũng mang lại nhiều thuận lợi.

Khi chuẩn bị bước vào lượt trận cuối cùng, U17 Việt Nam vẫn còn hy vọng đi tiếp. Chúng ta có thể thấy các cầu thủ chơi tốt dần qua từng trận đấu. Sau thất bại trước Bỉ, khi gặp New Zealand, khả năng tấn công của đội được cải thiện, dù chúng ta lại để thua đáng tiếc từ những tình huống bóng bổng.

Đến trận gặp Mali, các học trò của HLV Roland phòng ngự tốt hơn rất nhiều. Chúng ta rất lo ngại bởi với lối chơi như vậy, ngay cả Bỉ cũng không chịu nổi, huống hồ là U17 Việt Nam. Các cầu thủ có thể bị kéo giãn đội hình và phải chịu những màn tra tấn thể lực. Nhưng thực tế, các em chơi rất tốt", BLV Quang Huy phân tích.

Lứa cầu thủ U17 sẽ còn tiến xa. Ảnh: VFF

"Đây là một sự khởi đầu rất hay ở cấp độ U17 với dàn cầu thủ này. Họ để lại cảm xúc và cả những niềm hy vọng cho chúng ta. Tôi mong muốn rằng trong nhiệm kỳ tới, bóng đá Việt Nam cần có càng nhiều đội bóng ở các hạng đấu thấp càng tốt. Đó chính là điều kiện để những cầu thủ như thế này có cơ hội phát triển. Nói thật, nếu chỉ trông chờ vào các CLB ở V-League hay giải hạng Nhất, chắc chắn nhiều em chưa có cơ hội thi đấu.

Chúng ta cần tạo ra cơ chế tương tự bóng đá nước ngoài, nơi các cầu thủ có thể được cho mượn đến những đội bóng khác nhau, kể cả ở các hạng đấu thấp hơn, để được ra sân thường xuyên. Nếu không, tài năng của các em sẽ rất lãng phí.

Tôi nghĩ rằng sau giải đấu này, các cầu thủ tích lũy thêm kinh nghiệm. Thực tế, qua từng trận đấu, các em cũng tự rút ra được những bài học cho mình", BLV Quang Huy chốt lại.

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