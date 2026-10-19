U17 Việt Nam khởi động đợt tập huấn tại Hàn Quốc trước thềm World Cup

HLV Cristiano Roland phổ biến nội dung tập luyện cho các cầu thủ U17 Việt Nam, chuẩn bị cho VCK FIFA U17 World Cup 2026. Ảnh: VFF

Sau khi đến Hàn Quốc và ổn định nơi lưu trú, đội tuyển U17 Việt Nam nhanh chóng bắt tay vào chương trình tập luyện theo kế hoạch. Buổi tập đầu tiên tại Cheonan đánh dấu bước khởi động cho giai đoạn chuẩn bị quan trọng trước khi đội tuyển bước vào sân chơi bóng đá trẻ lớn nhất thế giới.

Điều kiện thời tiết tại Cheonan tương đối thuận lợi, với nhiệt độ trung bình khoảng 15 độ C. Đây là yếu tố giúp các cầu thủ duy trì cường độ vận động, đồng thời tạo điều kiện để Ban huấn luyện triển khai những nội dung chuyên môn trong suốt thời gian tập huấn.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland, U17 Việt Nam tiếp tục tập trung hoàn thiện lối chơi, nâng cao khả năng phối hợp và tăng cường sự gắn kết giữa các vị trí trên sân. Bên cạnh các buổi tập, đội tuyển sẽ có cơ hội kiểm nghiệm năng lực thông qua những trận đấu giao hữu với các đối thủ tại Hàn Quốc.

Theo lịch trình, U17 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U17 FC Seoul vào ngày 21.10, U17 Cheonan City FC ngày 26.10 và đội tuyển U17 Hàn Quốc ngày 28.10.

Trong đó, cuộc đối đầu với U17 Hàn Quốc được xem là bài kiểm tra đáng chú ý khi đội tuyển Việt Nam có cơ hội cọ xát với một đại diện của nền bóng đá trẻ phát triển tại châu Á.

Ba trận giao hữu không chỉ giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế mà còn là cơ sở để Ban huấn luyện đánh giá khả năng vận hành chiến thuật, mức độ thích ứng với cường độ thi đấu và sự tiến bộ của từng vị trí.

Thông qua những cuộc thử sức này, HLV Cristiano Roland cùng các cộng sự có thể tiếp tục rà soát lực lượng, điều chỉnh phương án tổ chức lối chơi và hoàn thiện sự chuẩn bị cho đội tuyển.

Các thủ môn U17 Việt Nam tập luyện trong buổi tập đầu tiên tại Cheonan (Hàn Quốc), chiều 19.10. Ảnh: VFF

Sau khi kết thúc chương trình tập huấn tại Hàn Quốc, U17 Việt Nam sẽ trở về nước trước khi lên đường sang UAE vào ngày 6.11 để tiếp tục tập luyện. Từ đây, toàn đội sẽ di chuyển đến Qatar tham dự VCK FIFA U17 World Cup 2026.

Theo kết quả bốc thăm, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng U17 Bỉ, U17 New Zealand và U17 Mali. Đây đều là những đối thủ hứa hẹn mang đến thử thách lớn cho thầy trò HLV Cristiano Roland trong lần đầu tiên góp mặt tại đấu trường World Cup U17.

Việc giành quyền tham dự VCK FIFA U17 World Cup 2026 đánh dấu cột mốc lịch sử của bóng đá trẻ Việt Nam. Tuy nhiên, để có thể cạnh tranh tại sân chơi thế giới, đội tuyển cần tận dụng tối đa quãng thời gian chuẩn bị nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn và bản lĩnh thi đấu.

Với ba trận giao hữu tại Hàn Quốc cùng đợt tập huấn tiếp theo ở UAE, U17 Việt Nam đang từng bước hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng, hướng tới mục tiêu thể hiện tốt nhất khả năng của mình tại FIFA U17 World Cup 2026.