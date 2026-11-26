Sau hai lượt trận, thầy trò HLV Cristiano Roland giành được một điểm và đứng thứ ba bảng G. Thất bại 2-3 trước Bỉ và trận hòa 3-3 với New Zealand cho thấy U17 Việt Nam chơi rất kiên cường.

Đặc biệt, ở trận gặp New Zealand, U17 Việt Nam ba lần bị dẫn trước nhưng đều kiên cường gỡ hòa. Bàn thắng bằng đầu của Duy Khang ở phút bù giờ hiệp hai giúp đội tuyển giữ lại hy vọng đi tiếp trước lượt trận cuối.

U17 Việt Nam có cơ hội đi tiếp dù thua đậm Mali. Ảnh: VFF

Trước cuộc đối đầu Mali, U17 Việt Nam đứng trước nhiệm vụ phải giành chiến thắng để có 4 điểm và cạnh tranh một trong tám suất dành cho các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Mali là đối thủ không dễ bị khuất phục. Đại diện Tây Phi thuộc nhóm những đội tuyển giàu thành tích nhất lịch sử U17 World Cup, từng giành ngôi á quân năm 2015, hạng tư năm 2017 và hạng ba năm 2023.

Dù sử dụng đội hình có nhiều sự thay đổi, Mali vẫn cho thấy sự vượt trội về thể hình và khả năng tổ chức lối chơi. Trong hiệp một, trận đấu diễn ra với tốc độ vừa phải. Mali chưa đẩy cao sức ép, còn U17 Việt Nam chủ động phòng ngự, chờ đợi cơ hội phản công.

Phút 27, U17 Việt Nam có cơ hội đáng chú ý. Tận dụng sai lầm của hậu vệ Mali, Đại Nhân thoát xuống đối mặt thủ môn đối phương. Tuy nhiên, tiền đạo Việt Nam xử lý có phần rườm rà và bỏ lỡ thời cơ ghi bàn rất đáng tiếc.

Sang hiệp hai, thế trận thay đổi rõ rệt. Khi biết Australia đang dẫn New Zealand, Mali tăng tốc để tìm kiếm chiến thắng. Đại diện Tây Phi liên tục dồn ép, khiến hàng phòng ngự Việt Nam phải hoạt động vất vả. Phút 49, Đăng Khoa lăn xả cản phá cú sút trong vòng cấm. Hai phút sau, Keita thoát xuống đối mặt Xuân Hòa nhưng thủ môn Việt Nam kịp thời khép góc cứu thua.

Sức ép ngày càng lớn khiến U17 Việt Nam không thể đứng vững. Mali liên tục tổ chức những đợt tấn công nguy hiểm, đẩy đội bóng của HLV Cristiano Roland vào thế chống đỡ. Từ pha phối hợp tốc độ bên cánh trái, cầu thủ Mali căng ngang để Koita đệm bóng cận thành, đánh bại Xuân Hòa.

Thất bại 0-2 trước Mali khiến U17 Việt Nam rơi vào tình thế vô cùng khó khăn. Sau ba lượt trận, thầy trò HLV Cristiano Roland mới có một điểm và đứng thứ ba bảng G. Tuy nhiên, cánh cửa đi tiếp chưa hoàn toàn khép lại khi Việt Nam hiện đứng thứ 9 trong bảng xếp hạng các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.