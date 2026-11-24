Trận hòa 3-3 trước New Zealand ở lượt hai bảng G U17 World Cup 2026 không chỉ mang về điểm số đầu tiên cho U17 Việt Nam tại sân chơi thế giới, mà còn tạo ấn tượng mạnh với FIFA. Trên trang chủ, tổ chức bóng đá quyền lực nhất thế giới đánh giá cao tinh thần không bỏ cuộc của đại diện Đông Nam Á, đặc biệt là khả năng đứng dậy sau những thời điểm tưởng như đã hết hy vọng.

Trên sân số 8 thuộc Học viện Aspire, Qatar tối 23-11, U17 Việt Nam có thời điểm bị dẫn 2-3 khi thời gian thi đấu chính thức đã khép lại. Nguy cơ nhận thất bại thứ hai liên tiếp và sớm đối mặt với viễn cảnh bị loại hiện hữu. Tuy nhiên, các cầu thủ áo đỏ vẫn tiếp tục dồn lên tìm kiếm cơ hội.

U17 Việt Nam khiến FIFA thán phục sau màn ngược dòng nghẹt thở trước New Zealand

Phút bù giờ thứ hai, từ tình huống tấn công cuối trận, Trương Nguyễn Duy Khang xuất hiện đúng lúc để đánh đầu cận thành, đưa bóng vào lưới New Zealand. Bàn thắng quý giá giúp U17 Việt Nam cân bằng tỉ số 3-3, đồng thời hoàn tất lần thứ ba gỡ hòa trong trận đấu.

FIFA nhận xét: "Đây là đội bóng không bao giờ chấp nhận thất bại. Họ một lần nữa thể hiện khả năng vượt khó và niềm tin vào bản thân đáng kinh ngạc".

Đáng chú ý, tinh thần ấy không phải lần đầu được U17 Việt Nam thể hiện tại giải đấu năm nay. Trong trận ra quân gặp Bỉ hôm 20-11, thầy trò HLV Cristiano Roland từng gây bất ngờ khi chọc thủng lưới đối thủ ngay phút thứ 4. Dù sau đó bị dẫn ngược 1-3, đội bóng trẻ Việt Nam không buông xuôi.

U17 Việt Nam làm nức lòng người hâm mộ nhờ tinh thần quả cảm

Bàn thắng được ví như "siêu phẩm Olympic" của Chu Ngọc Nguyễn Lực ở phút 84 giúp U17 Việt Nam rút ngắn cách biệt, khiến Bỉ phải trải qua những phút cuối đầy vất vả để bảo toàn chiến thắng.

Trước New Zealand, thử thách dành cho các cầu thủ Việt Nam tiếp tục đến từ sự chênh lệch về thể hình. Đối thủ tận dụng ưu thế này để triển khai bóng ra hai biên, sau đó liên tục đưa bóng vào khu vực cấm địa nhằm khai thác khả năng không chiến. Ngoài ba bàn thắng, New Zealand còn có hai lần đưa bóng dội cột dọc và một tình huống bị thủ môn Lý Xuân Hòa xuất sắc cản phá.

Dù vậy, sức ép và những bàn thua không khiến U17 Việt Nam đánh mất sự bình tĩnh. Các học trò của HLV Roland vẫn kiên trì với cách chơi của mình, tìm kiếm cơ hội và liên tục chiến đấu cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Một trong những tình huống được FIFA đặc biệt chú ý là bàn gỡ hòa 2-2 của Lê Trọng Đại Nhân ở phút 58. Tiền đạo sinh năm 2009 phá bẫy việt vị, đón đường chuyền vượt tuyến của Nguyễn Lực, khống chế bóng gọn gàng trước khi tung cú sút vào góc cao bên trái khung thành New Zealand.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cũng dành sự chú ý đặc biệt cho pha lập công này, đánh giá đây là bàn thắng đẹp nhất trong 6 bàn được ghi của trận đấu. AFC đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của điểm số đầu tiên mà bóng đá Việt Nam giành được tại đấu trường U17 World Cup.

Sau hai lượt trận bảng G, U17 Việt Nam và New Zealand cùng có 1 điểm. Tuy nhiên, đại diện Đông Nam Á xếp thứ ba nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn, với -1 so với -3 của đối thủ.

Cánh cửa đi tiếp vẫn chưa khép lại với cả hai đội. Ở lượt trận cuối ngày 26-11, U17 Việt Nam sẽ gặp đội đầu bảng Mali (6 điểm), trong khi New Zealand chạm trán Bỉ (3 điểm). Cả hai đều cần chiến thắng để cải thiện cơ hội giành vé vào vòng trong, thông qua vị trí nhì bảng hoặc suất dành cho 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.