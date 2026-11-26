Do đã sớm giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp nên U17 Mali có nhiều sự thay đổi trong đội hình xuất phát, trong khi U17 Việt Nam quyết tâm tạo nên bất ngờ.

Đội hình xuất phát của U17 Việt Nam trước U17 Mali. Ảnh: VFF

Sau tiếng còi khai cuộc, U17 Mali với thể hình, thể lực vượt trội đã dễ dàng kiểm soát hoàn toàn thế trận. Dù vậy, các cầu thủ U17 Mali gặp nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự kiên cường của U17 Việt Nam.

Trong thế trận vượt trội, U17 Mali bất ngờ mắc sai lầm nguy hiểm ở phút 25. Từ tình huống chuyền bóng sai địa chỉ của đối phương, Đại Nhân thoát xuống đối mặt với thủ môn. Thay vì quyết đoán dứt điểm, anh cố gắng lừa bóng qua thủ môn nhưng cầu thủ phòng ngự U17 Mali đã kịp thời lùi về cản phá thành công.

Sự vượt trội tiếp tục được các cầu thủ U17 Mali thể hiện cho tới khi tiếng còi kết thúc hiệp 1 của trọng tài vang lên. Dù đối thủ kiểm soát bóng áp đảo nhưng U17 Việt Nam vẫn kiên trì với lối chơi phòng ngự phản công.

Các cầu thủ U17 Việt Nam (áo đỏ) thua thiệt trong những pha tranh chấp tay đôi trước U17 Mali. Ảnh: VFF

Sang hiệp 2, U17 Việt Nam bất ngờ dâng cao tấn công để hướng tới quyết tâm giành chiến thắng. Dù vậy, U17 Mali cũng dễ đá hơn khi khoảng trống đã bắt đầu xuất hiện. Sau nhiều tình huống bỏ lỡ, U17 Mali mở tỷ số ở phút 57. Từ tình huống phối hợp mẫu mực, Keita thoát xuống dứt điểm quyết đoán tung lưới thủ môn Xuân Hòa.

Sau bàn thắng mở tỷ số, U17 Mali tiếp tục duy trì sức ép khủng khiếp và liên tục đặt khung thành U17 Việt Nam trong tình trạng báo động cao. Phút 82, U17 Việt Nam để mất bóng từ sân nhà và đối thủ chớp cơ hội, tạo điều kiện để Kojta đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 2-0.

Đông đảo cổ động viên trực tiếp cổ vũ cho U17 Việt Nam. Ảnh: VFF

Những phút còn lại, dù nỗ lực thi đấu đến cùng nhưng U17 Việt Nam không thể ghi bàn, chấp nhận thất bại chung cuộc 0-2. Với kết quả trên, U17 Việt Nam sở hữu 1 điểm sau 3 trận, cùng hiệu số bàn thắng bại là -3, xếp thứ 3 bảng G và qua đó chính thức dừng bước tại vòng chung kết Giải bóng đá U17 World Cup 2026.