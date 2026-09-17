U17 Việt Nam hội quân chuẩn bị cho FIFA U17 World Cup 2026

Đội tuyển U17 Việt Nam tiếp tục sử dụng lực lượng nòng cốt là những chiến binh U17 đã tạo nên thành tích lần đầu tiên giành quyền tham dự Vòng chung kết FIFA U17 World Cup. (Ảnh: VFF)

Sau hành trình tại vòng chung kết U17 châu Á 2026, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ hội quân trở lại tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 20/9 để bước vào giai đoạn chuẩn bị tiếp theo cho FIFA U17 World Cup 2026.

Theo danh sách do huấn luyện viên Cristiano Roland lựa chọn, được công bố ngày 17/9, lực lượng nòng cốt vẫn là những cầu thủ từng tham dự vòng chung kết U17 châu Á 2026. Bên cạnh đó, Ban huấn luyện triệu tập thêm bảy gương mặt mới nhằm mở rộng lựa chọn và tiếp tục đánh giá lực lượng.

Những cầu thủ được bổ sung gồm hai thủ môn Nguyễn Thái Sơn của Hà Nội và Nguyễn Việt Dũng của PVF; ba hậu vệ Trần Xuân Toàn của Công an Hà Nội, Bùi Trung Hiếu của PVF, Phùng Quang Danh của Thể Công-Viettel; cùng hai tiền vệ Nguyễn Trọng Phong của PVF và Tạ Đình Phong của SHB Đà Nẵng.

Việc bổ sung nhân sự giúp Ban huấn luyện có thêm cơ sở rà soát đội hình, thử nghiệm các phương án chiến thuật và đánh giá khả năng thích nghi của từng cầu thủ trước yêu cầu thi đấu ở cấp độ thế giới.

Theo kế hoạch, U17 Việt Nam sẽ tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 20/9. Trong giai đoạn chuẩn bị, đội dự kiến có chuyến tập huấn tại một quốc gia khu vực Tây Á trước khi di chuyển sang Qatar, nơi đăng cai FIFA U17 World Cup 2026.

Đây là cột mốc đáng chú ý của bóng đá trẻ Việt Nam khi U17 Việt Nam lần đầu tiên giành quyền tham dự vòng chung kết FIFA U17 World Cup.

Tại giải đấu, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng Mali, Bỉ và New Zealand. Quãng thời gian tập trung sắp tới sẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện lực lượng, nâng cao chất lượng chuyên môn và giúp các cầu thủ chuẩn bị tốt hơn cho những thử thách tại sân chơi thế giới.

Danh sách cầu thủ tập trung chuẩn bị tham dự Vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026. (Ảnh: VFF)