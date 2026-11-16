U17 Việt Nam hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng cho U17 World Cup 2026

U17 Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên trên cụm sân tập được FIFA sử dụng cho U17 World Cup 2026. (Ảnh: VFF)

Thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland đang tập trung hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng trước trận ra quân gặp U17 Bỉ vào ngày 20/11.

Sân Al-Gharafa 5 nằm trong khuôn viên khu liên hợp thể thao Al Gharafa Sports Club, cách khách sạn nơi đội tuyển U17 Việt Nam lưu trú hơn 20 phút di chuyển bằng xe buýt.

Đây cũng là địa điểm quen thuộc với bóng đá Việt Nam, từng được đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam lựa chọn tập luyện trong các chuyến tập huấn, thi đấu tại Qatar ở những giải đấu thuộc hệ thống của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

Buổi tập đầu tiên trên sân chính thức diễn ra trong không khí tích cực, với sự tập trung cao độ của các cầu thủ trẻ Việt Nam khi thời điểm bước vào trận đấu mở màn đang đến gần.

Dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên Cristiano Roland và các cộng sự, toàn đội tiếp tục triển khai những nội dung chuyên môn, duy trì trạng thái thể lực và hoàn thiện các phương án chiến thuật nhằm sẵn sàng cho những thử thách tại sân chơi thế giới.

Về lực lượng, ban huấn luyện U17 Việt Nam vẫn đang tiếp tục đánh giá các cầu thủ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về danh sách tham dự giải.

Theo quy định, mỗi đội tuyển được đăng ký 21 cầu thủ. Do thời hạn chốt danh sách với FIFA vẫn còn, huấn luyện viên Cristiano Roland có thể tiếp tục điều chỉnh nhân sự trước khi hoàn tất thủ tục đăng ký chính thức.

Tại Vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng U17 Bỉ, U17 New Zealand và U17 Mali.

Theo lịch thi đấu, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland sẽ ra quân gặp U17 Bỉ vào ngày 20/11, trước khi lần lượt đối đầu U17 New Zealand ngày 23/11 và U17 Mali ngày 26/11.

Với quỹ thời gian chuẩn bị không còn nhiều, những buổi tập tại Qatar có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp các cầu thủ thích nghi với điều kiện thi đấu, củng cố sự gắn kết và duy trì trạng thái sẵn sàng trước khi bước vào giải đấu.

Lịch thi đấu của U17 Việt Nam tại FIFA U17 World Cup 2026. (Ảnh: VFF)