Sau thất bại sát nút 2-3 trước U17 Bỉ ở trận ra quân, U17 Việt Nam bước vào cuộc đối đầu với U17 New Zealand bằng quyết tâm tìm kiếm điểm số đầu tiên. Hai đội nhập cuộc với tốc độ cao, liên tục tổ chức pressing và tạo ra những tình huống tranh chấp quyết liệt.

Dù vậy, U17 New Zealand mới là đội có bàn thắng mở tỷ số. Phút 19, Matias Nunez thoát xuống bên cánh trái rồi căng ngang vào trong để Jack Clegg dứt điểm cận thành, đưa đội bóng châu Đại Dương vượt lên dẫn 1-0.

U17 Việt Nam thi đấu đầy quả cảm và giành được điểm số đầu tiên tại sân chơi thế giới cấp độ U17. Ảnh: VFF

Bị dẫn bàn, U17 Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình và tạo ra sức ép đáng kể. Phút 32, Nguyễn Lực thực hiện đường treo bóng thuận lợi để Đại Nhân thoát xuống đối mặt thủ môn, nhưng cú dứt điểm của tiền đạo này lại đưa bóng vọt xà. Sau đó, Nguyễn Lực tiếp tục có pha dứt điểm chệch cột dọc ở phút 34, trước khi Văn Dương buộc thủ môn đối phương phải trổ tài ở phút 38.

Những nỗ lực của các cầu thủ áo đỏ được đền đáp ngay đầu hiệp hai. Phút 49, Nguyễn Lực thực hiện quả đá phạt khó chịu bên cánh trái, đưa bóng hướng thẳng vào khung thành, gỡ hòa 1-1 cho U17 Việt Nam.

Tuy nhiên, thế cân bằng không được duy trì lâu. Phút 53, James Wenceslao tạt bóng từ cánh phải để John Woldegiorgis đánh đầu, giúp U17 New Zealand tái lập thế dẫn bàn.

Không chấp nhận thất thế, U17 Việt Nam tiếp tục tổ chức tấn công và một lần nữa đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Phút 58, Nguyễn Lực chuyền vượt tuyến để Đại Nhân thoát xuống phía sau hàng phòng ngự đối phương rồi tung cú sút quyết đoán. Ban đầu, trọng tài biên căng cờ báo việt vị, nhưng sau khi U17 Việt Nam sử dụng quyền khiếu nại FVS, bàn thắng được công nhận.

Kịch tính tiếp tục được đẩy lên cao ở phút 66. Từ một tình huống phạt góc, Ethan Dyer bật cao đánh đầu ghi bàn, đưa U17 New Zealand dẫn trước 3-2. Trong khoảng thời gian còn lại, ban huấn luyện U17 Việt Nam thực hiện những điều chỉnh nhân sự nhằm tăng cường sức tấn công.

Tưởng như U17 Việt Nam phải nhận thất bại thứ hai liên tiếp, thì đến phút 90+2, cầu thủ vào sân thay người Duy Khang đã bay người đánh đầu tung lưới U17 New Zealand sau đường căng ngang bên cánh phải, mang lại trận hòa đầy cảm xúc 3-3 cho U17 Việt Nam.

Kết quả này giúp thầy trò HLV Cristiano Roland có được điểm số đầu tiên ở giải đấu, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng đi tiếp ở trận đấu cuối vòng bảng gặp U17 Mali.

U17 Mali ngược dòng đánh bại U17 Bỉ

Ở trận đấu cùng giờ tại bảng G, đại diện châu Phi - U17 Mali đã lội ngược dòng đánh bại U17 Bỉ với các bàn thắng của Djigui Koita trong hiệp 1 và bàn ấn định tỷ số 2-1 của Yaya Niang. Người mở tỷ số cho U17 Bỉ ở trận đấu này là Niels Filippo. Với 6 điểm sau 2 trận toàn thắng, U17 Mali đã có mặt ở vòng knock-out U17 World Cup 2026.

BXH G U17 World Cup 2026

Đội hình thi đấu:

U17 Việt Nam: Lý Xuân Hòa, Nguyễn Ngọc Anh Hào, Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Khắc Minh Đức, Nguyễn Minh Thủy (Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam 78'), Lê Sỹ Bách (Trần Ngọc Sơn 65'), Nguyễn Văn Dương (Trương Nguyễn Duy Khang 55'), Chu Ngọc Nguyễn Lực, Nguyễn Trọng Phong (Đào Quý Vương 55'), Lê Trọng Đại Nhân (Trần Mạnh Quân 78').

U17 New Zealand: Joseph Chalabi, Willem Des Tombe, Ethan Dyer, Keigo Shimokawa, Santiago Castillo (Grayson Cattle 83'), Joe McIntyre, Sena Vesty, Matias Nunez (Cailean Lewis Hamilton 83'), John Woldegiorgis (Ben Trenberth 62'), James Wenceslao (Sean Kane 71'), Jack Clegg (Zach Cashmore 71').