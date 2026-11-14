U17 Việt Nam hòa đội Trung Mỹ trước World Cup trẻ

Đội hình xuất phát của U17 Việt Nam. Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

U17 Panama ghi bàn duy nhất của hiệp một. Hiệp hai, cầu thủ của đội tuyển Trung Mỹ phạm lỗi với Chu Ngọc Nguyễn Lực trong vùng cấm đội nhà. Trọng tài cho U17 Việt Nam hưởng penalty và tiền vệ của đội một Hà Nội cũng chính là người thực hiện thành công để gỡ hòa. 1-1 cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu. Đây là cữ dượt cuối cùng của U17 Việt Nam trước U17 World Cup 2026.

Ban đầu, đối thủ của thầy trò HLV Cristiano Roland trận này là U17 Saudi Arabia, nhưng kế hoạch sau đó thay đổi.

Ở trận đấu tập trước đó, khi tập huấn tại UAE, U17 Việt Nam thắng U17 Fiji 2-0 nhờ hai bàn của Lê Sỹ Bách và Trần Mạnh Quân.

Danh sách sơ bộ của U17 Việt Nam gửi lên FIFA. Đồ họa: FIFA.

Sau trận hòa trước U17 Panama, ban huấn luyện U17 Việt Nam sẽ chốt danh sách chính thức gồm 21 cầu thủ dự giải. Trước đó, đội đã nộp danh sách sơ bộ lên FIFA. Ban đầu, HLV Roland triệu tập 29 cầu thủ khi bắt đầu tập huấn ở VFF khoảng hai tháng trước. Khi lên đường tới UAE tập huấn, chiến lược gia người Bồ Đào Nha rút gọn danh sách xuống còn 25 người.

Đêm 10/11 theo giờ Việt Nam, các "Chiến binh sao vàng" đã có mặt ở Qatar để tiếp tục quá trình chuẩn bị cho U17 World Cup 2026. U17 Việt Nam là một trong những đội đầu tiên có mặt ở Qatar. Việc tới địa điểm tổ chức giải sớm cho thấy chuẩn bị kỹ lưỡng và sự nghiêm túc của thầy trò HLV Roland cho giải đấu tầm cỡ thế giới trong lần đầu tham dự.

Lịch thi đấu của U17 Việt Nam ở vòng bảng U17 World Cup 2026. Đồ họa: VFF.