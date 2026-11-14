U17 Việt Nam hòa đội châu Mỹ, chốt danh sách dự World Cup

Chiều 14/11 theo giờ địa phương (Doha, Qatar), U17 Việt Nam có trận đấu "tổng duyệt" với U17 Panama trước khi chính thức bước vào chiến dịch VCK FIFA U17 World Cup 2026.

Ở trận đấu này, U17 Việt Nam bị đối thủ dẫn trước trong hiệp một. Sau giờ nghỉ, đoàn quân của HLV Cristiano Roland nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ và được hưởng phạt đền khi Chu Ngọc Nguyễn Lực bị phạm lỗi trong vòng cấm. Chính tiền vệ này thực hiện thành công cú sút từ chấm 11m, quân bình tỷ số 1-1 cho U17 Việt Nam. Tỷ số hòa được giữ nguyên đến hết trận.

U17 Việt Nam sẵn sàng cho World Cup 2026. Ảnh: VFF

Như vậy, U17 Việt Nam hoàn tất các trận đấu tập tại Qatar, sẵn sàng bước vào thử thách tại VCK FIFA U17 World Cup 2026. Sau trận đấu, Ban huấn luyện tiến hành chốt danh sách chính thức gồm 21 cầu thủ tham dự giải theo quy định của Điều lệ.

Danh sách U17 Việt Nam dự World Cup U17 2026

U17 World Cup 2026 diễn ra từ ngày 19/11 đến 13/12, với sự tham dự của 48 đội tuyển, được chia thành 12 bảng, mỗi bảng gồm bốn đội. Tổng cộng 104 trận đấu được tổ chức tại khu liên hợp thể thao Aspire Zone ở Al Rayyan, Doha. Trận chung kết diễn ra trên SVĐ Ahmad Bin Ali.

Tại U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam lần lượt gặp Bỉ ngày 20/11, New Zealand ngày 23/11 và Mali ngày 26/11. Sau vòng bảng, hai đội dẫn đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền đi tiếp.