Highlights U17 Việt Nam 3-3 U17 New Zealand Tối 23/11, U17 Việt Nam hòa U17 New Zealand với tỷ số 3-3 tại lượt trận thứ hai bảng G U17 World Cup 2026.

U17 Việt Nam rời sân với một điểm ở lượt trận thứ hai bảng G, VCK U17 World Cup 2026 tối 23/11, nhưng tỷ số 3-3 không nên khiến những vấn đề trong lối chơi bị lùi xuống phía sau. Đội bám đuổi đến phút cuối, song phần lớn thời gian phải chống đỡ một đối thủ có ưu thế rõ về thể hình và sức mạnh.

Hai lần bóng của New Zealand chạm cột dọc hoặc xà ngang cũng cho thấy đội chủ nhà không chỉ chịu sức ép trên bảng tỷ số. Họ nhiều lần đứng gần hơn với việc nhận thêm bàn thua.

Điểm yếu dễ thấy nhất nằm ở các pha tranh chấp tay đôi và bóng hai. Khi New Zealand đưa bóng ra biên rồi tạt vào, các cầu thủ Việt Nam thường phải xử lý trong thế bị động: tranh chấp ở điểm rơi, phá bóng, rồi lập tức đối mặt với pha bóng tiếp theo.

Không thắng được pha đầu, đội cũng khó kiểm soát tình huống bật ra. Cách phòng ngự ấy khiến áp lực liên tục dồn về khu vực trước khung thành.

Tinh thần có thể kéo đội trở lại, không thể che điểm yếu

Không thể quy mọi vấn đề cho chênh lệch thể hình. Trước đối thủ khỏe hơn, đội bóng vẫn có thể bù đắp bằng khả năng chọn vị trí, hỗ trợ bọc lót và phán đoán điểm rơi. Tuy nhiên, Việt Nam chưa làm tốt những việc ấy đủ thường xuyên.

Có thời điểm hàng thủ bị kéo giãn, tuyến giữa không kịp lùi về tranh bóng hai, còn cầu thủ ở biên phải đối mặt với những pha xuống bóng liên tiếp. New Zealand không cần tạo ra nhiều đường phối hợp phức tạp; họ chỉ cần đưa bóng vào khu vực mà Việt Nam khó kiểm soát.

Tinh thần bám đuổi là điểm sáng, còn khả năng phòng ngự vẫn cần cải thiện.

Thể lực cũng là một phần của câu chuyện. Khi trận đấu kéo dài, việc phải đuổi theo những cầu thủ có ưu thế sức mạnh khiến các cầu thủ trẻ tiêu hao nhiều năng lượng hơn. Cường độ áp sát và khả năng phản ứng trong các pha bóng sau đó vì thế giảm đi.

Không có số liệu thể lực để kết luận đội hụt hơi ở mức nào, nhưng diễn biến cho thấy Việt Nam gặp khó trong việc duy trì sự quyết liệt và tập trung xuyên suốt. Đây là dấu hiệu cần được ban huấn luyện đánh giá kỹ, thay vì chỉ xem những bàn thua như lỗi cá nhân.

Một điểm quý, nhưng chưa phải bước tiến đủ lớn

Điểm đáng ghi nhận là U17 Việt Nam không sụp đổ sau mỗi lần bị dẫn bàn. Đội vẫn tìm cách đưa bóng lên, khai thác tình huống cố định và kiên trì gây sức ép.

Hai bàn gỡ trước khi Duy Khang đưa trận đấu về tỷ số 3-3 cho thấy Việt Nam có phương án tấn công và đủ bản lĩnh để không buông xuôi. Bàn thắng muộn của cầu thủ vào sân từ ghế dự bị cũng phản ánh giá trị của những điều chỉnh nhân sự.

Tuy nhiên, tinh thần chiến đấu không nên được dùng để phủ lên những hạn chế chuyên môn. Việt Nam phải tốn nhiều sức để sửa chữa các sai sót trong phòng ngự, trong khi cơ hội tạo ra ở chiều ngược lại chưa được tận dụng đủ tốt.

Đại Nhân bỏ lỡ cơ hội rõ ràng trong hiệp một; một số pha phối hợp có thể dẫn đến bàn thắng lại kết thúc bằng cú sút thiếu chính xác hoặc bị hậu vệ đối phương can thiệp. Trong thế trận mà hàng thủ khó giữ sạch lưới, khả năng chắt chiu cơ hội càng trở nên quan trọng.

Trận hòa giữ lại cơ hội cho U17 Việt Nam, nhưng không xóa được những vấn đề về thể lực và bóng hai.

Trận hòa cũng không đồng nghĩa Việt Nam kiểm soát được thế trận. Đội có những quãng chơi tốt, nhưng chưa duy trì được chúng đủ lâu để buộc New Zealand phải thay đổi cách tiếp cận.

Các cầu thủ Việt Nam vẫn có thể tổ chức tấn công sau khi giành bóng, song khả năng giữ bóng và giảm nhịp trận đấu chưa đủ ổn định để giải tỏa sức ép. Khi không thể giữ bóng, đội lại phải chạy về phòng ngự và tiếp tục tiêu hao thể lực.

Một điểm sau hai lượt trận giúp U17 Việt Nam duy trì cơ hội ở bảng G, nhưng nhiệm vụ phía trước vẫn rất nặng. Đội cần bước vào lượt cuối với những điều chỉnh cụ thể: bảo vệ hai biên tốt hơn, bố trí người tranh bóng hai và giảm số tình huống phải phòng ngự trong vùng cấm.

Ở mặt trận tấn công, các pha bóng cố định và những tình huống chuyển trạng thái vẫn là điểm tựa, nhưng cơ hội phải được xử lý chính xác hơn.

Các cầu thủ xứng đáng được ghi nhận vì bám đuổi đến phút cuối. Dù vậy, cách nhìn công bằng nhất về trận hòa này không phải là xem bàn gỡ muộn như một chiến tích, mà là coi nó như một điểm số quý trong trận đấu còn nhiều cảnh báo. U17 Việt Nam cho thấy tinh thần tốt; để tiến xa hơn, đội cần biến tinh thần ấy thành khả năng tranh chấp, phòng ngự và duy trì cường độ ổn định hơn.